В Чите три человека подхватили в кондитерской кишечную инфекцию



У троих жителей забайкальской столицы выявили острую кишечную инфекцию. Известно, что все они ели в одной из кафе-кондитерских в Чите.



В управлении Роспотребнадзора по Забайкальскому краю уже начали эпидрасследование. Работу сети заведений – а всего в городе три таких кондитерских – пришлось временно запретить



- Эпидемиологическое расследование продолжается, устанавливается источник инфекции. Началась внеплановая выездная проверка по требованию прокуратуры. Ситуация находится на контроле, – рассказали в официальном telegram-канале ведомства.

