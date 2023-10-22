В Чите три человека подхватили в кондитерской кишечную инфекцию

Сеть кафе пришлось экстренно прикрыть
У троих жителей забайкальской столицы выявили острую кишечную инфекцию. Известно, что все они ели в одной из кафе-кондитерских в Чите.
В управлении Роспотребнадзора по Забайкальскому краю уже начали эпидрасследование. Работу сети заведений – а всего в городе три таких кондитерских – пришлось временно запретить
- Эпидемиологическое расследование продолжается, устанавливается источник инфекции. Началась внеплановая выездная проверка по требованию прокуратуры. Ситуация находится на контроле, – рассказали в официальном telegram-канале ведомства.
Сеть кафе пришлось экстренно прикрыть
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