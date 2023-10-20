Угонщик забрал ключи, когда владелец авто спал
В полицию города Нерчинск Забайкальского края обратился 42-летний житель Читы с заявлением об угоне автомобиля Nissan Expert.
Выяснилось, что накануне потерпевший приехал с коллегой в Нерчинск в рабочую командировку. Мужчина оставил машину у подъезда многоквартирного дома и ушёл спать. А когда проснулся обнаружив пропажу, обратился в полицию.
Спустя некоторое время в дежурную часть поступило сообщение о ДТП с угнанной иномаркой. Полицейские приехали на место и задержали угонщика. Им оказался 22-летний коллега потерпевшего.
- Он признался, что дождался, когда напарник уснёт. Зная где лежат ключи, угнал иномарку, но по пути следования не справился с управлением и повредил транспортное средство, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Молодому человеку избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Забайкалец угнал машину у коллеги и попал в ДТП
Происшествия, Фото:
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