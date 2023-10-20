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Бурятия заняла четвёртое место в ДФО по взяткам

Бурятия заняла четвёртое место в ДФО по взяткам
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Данные сообщило управление Генпрокуратуры РФ по ДФО

Бурятия заняла четвёртое место среди 11 регионов Дальневосточного федерального округа по числу взяток. Соответствующие данные привело управление Генеральной прокуратуры РФ по ДФО.

Всего за девять месяцев 2023 года в ДФО зарегистрировано порядка 700 преступлений по взяточничеству (получение, дача взятки, посредничество во взяточничестве, мелкое взяточничество). Большинство приходится на Приморский (190) и Хабаровский края (114), Республики Саха (Якутия) (118) и Бурятия (77), Забайкальский край (62).

Сравнительно одинаковое количество случаев взяточничества зарегистрировано в Амурской (42) и Магаданской областях (37), Еврейской автономной области (30).

Незначительное число таких уголовно наказуемых деяний выявлено в Сахалинской области (11), Камчатском крае (9), Чукотском автономном округе (3).

В рамках расследования уголовных дел наложен арест на принадлежащее коррупционерам имущество общей стоимостью более 140 млн рублей.

взятка

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