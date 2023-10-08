Люди лишились крыши над головой перед холодами
В группе «Мухоршибирь-инфо.24/7» объявили сбор помощи для жителей мухоршибирского села Никольск. Семья, в которой воспитывается четверо детей, недавно лишилась дома. В минувшую пятницу, 6 октября, там произошёл пожар.
- Накануне зимы семья осталась на улице. Спасти практически ничего не удалось. К счастью, все живы, – говорится в чате.
Без крыши над головой остались супруги, двое их сыновей 14 и 11 лет и две пятилетних девочки. Все реквизиты для перечисления средств есть в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».
В Бурятии семья с четырьмя детьми осталась без дома после страшного пожара
Происшествия, Фото:
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