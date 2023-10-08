В Бурятии семья с четырьмя детьми осталась без дома после страшного пожара

Люди лишились крыши над головой перед холодами



В группе «Мухоршибирь-инфо.24/7» объявили сбор помощи для жителей мухоршибирского села Никольск. Семья, в которой воспитывается четверо детей, недавно лишилась дома. В минувшую пятницу, 6 октября, там произошёл пожар.



- Накануне зимы семья осталась на улице. Спасти практически ничего не удалось. К счастью, все живы, – говорится в чате.



Без крыши над головой остались супруги, двое их сыновей 14 и 11 лет и две пятилетних девочки. Все реквизиты для перечисления средств есть в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».

