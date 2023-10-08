08 октября

07 октября

06 октября

Популярное

В Бурятии семья с четырьмя детьми осталась без дома после страшного пожара

В Бурятии семья с четырьмя детьми осталась без дома после страшного пожара
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Люди лишились крыши над головой перед холодами

В группе «Мухоршибирь-инфо.24/7» объявили сбор помощи для жителей мухоршибирского села Никольск. Семья, в которой воспитывается четверо детей, недавно лишилась дома. В минувшую пятницу, 6 октября, там произошёл пожар.

- Накануне зимы семья осталась на улице. Спасти практически ничего не удалось. К счастью, все живы, – говорится в чате.

Без крыши над головой остались супруги, двое их сыновей 14 и 11 лет и две пятилетних девочки. Все реквизиты для перечисления средств есть в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».
пожар семья дети

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ ребёнок отбился сумкой от агрессивной собаки
В Улан-Удэ ребёнок отбился сумкой от агрессивной собаки
Происшествия, 08.10.2023
Жителей одного из микрорайонов терроризирует целая свора псов
В Бурятии при пожаре погиб мужчина
В Бурятии при пожаре погиб мужчина
Происшествия, 07.10.2023
По предварительным данным, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём при курении
В селе Бурятии произошёл пожар на пилораме
В селе Бурятии произошёл пожар на пилораме
Происшествия, 07.10.2023
Возгорание тушили более 4 часов
Забайкалец синим трактором поджёг поле
Забайкалец синим трактором поджёг поле
Происшествия, 06.10.2023
Искры из выхлопной трубы спецтехники подожгли сухую траву
Забайкалец украл свыше 250 тысяч у доверчивой знакомой
Забайкалец украл свыше 250 тысяч у доверчивой знакомой
Происшествия, 06.10.2023
Мужчина воспользовался её неумением пользоваться мобильным банком
В Бурятии поймали 19-летнего пьяного водителя без прав
В Бурятии поймали 19-летнего пьяного водителя без прав
Происшествия, 06.10.2023
Молодой человек разъезжал на «Жигулях» без номеров
В Иркутской области из горящего дома эвакуировались три человека
В Иркутской области из горящего дома эвакуировались три человека
Происшествия, 06.10.2023
Площадь возгорания составила 120 квадратных метров

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^