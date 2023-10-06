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Забайкалец украл свыше 250 тысяч у доверчивой знакомой

Забайкалец украл свыше 250 тысяч у доверчивой знакомой
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина воспользовался её неумением пользоваться мобильным банком

В полицию Читы по Черновскому району обратилась 44-летняя местная жительница. Она заявила о пропаже 259 тысяч рублей с банковского счёта. В краже она заподозрила знакомого, который накануне ей помогал в установке мобильного банка на телефон.

- Стражи порядка доставили подозреваемого в отдел полиции. 48-летний читинец признался, что воспользовался неумением потерпевшей пользоваться приложением и выведав у неё пароль, перевёл сбережения на свой счёт, которые впоследствии потратил на личные нужды, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счёта». Ему избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении.







Забайкальский край кража

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