В Иркутске устанавливают личность поджигателя









Прошедшей ночью оперативные службы дважды выезжали по повышенному номеру сложности на ликвидацию возгораний в жилом доме коридорного типа в переулке Пограничный в Иркутске.Все возгорания были ликвидированы жильцами дома до прибытия пожарных подразделений.Первое сообщение о пожаре в переулке Пограничном поступило в 2:53. Из дома самостоятельно эвакуировались 16 человек.Здесь горел мусор. Огонь повредил двери квартир на первом и на втором этажах, на четвёртом этаже повреждён тамбур, на пятом этаже горела квартира. Площадь возгораний не превысила одного квадратного метра.Второе сообщение о пожаре по этому же адресу поступило в 4:52. На момент прибытия первых подразделений из дома эвакуировались 50 человек. Пожар также был ликвидирован жильцами дома.На этот раз от действий поджигателя пострадала стена в коридоре на первом этаже.В обоих случаях благодаря бдительности жильцов удалось избежать трагедии. Пострадавших нет.- Дознаватели МЧС России провели опрос жителей и установили, что ночью неизвестный ходил по подъездам многоквартирного дома и поджигал принесённый с собой различный мусор и тряпки, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.Все материалы будут переданы в правоохранительные органы для проведения проверки и установления личности подозреваемого.