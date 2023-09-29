Аферисты провернули отработанную схему с «резервным» счётом
В полицию Ангарска Иркутской области обратилась 71-летняя пенсионерка с заявлением о мошенничестве. Сумма ущерба превысила 1,6 млн рублей.
Как рассказала жертва обмана, ей на телефон позвонила женщина, представившись работником компании мобильного оператора. Она сообщила, что кто-то от имени пенсионерки пытается прекратить договор на оказание услуг.
Далее посредством мессенджера с ангарчанкой связался уже мужчина, который представился якобы сотрудником безопасности банка. Он сказал, что мошенников необходимо поймать, а имеющиеся финансовые накопления защитить.
- В итоге 70-летняя женщина перевела все свои накопления по указанным реквизитам на «безопасные» счета другой банковской организации, а спустя сутки поняла, что лишилась денег и сообщила об этом в полицию, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
В Ангарске доверчивая пенсионерка передала мошенникам 1,6 млн
Происшествия, Фото:
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