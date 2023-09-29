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В Ангарске доверчивая пенсионерка передала мошенникам 1,6 млн

В Ангарске доверчивая пенсионерка передала мошенникам 1,6 млн
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Аферисты провернули отработанную схему с «резервным» счётом

В полицию Ангарска Иркутской области обратилась 71-летняя пенсионерка с заявлением о мошенничестве. Сумма ущерба превысила 1,6 млн рублей.

Как рассказала жертва обмана, ей на телефон позвонила женщина, представившись работником компании мобильного оператора. Она сообщила, что кто-то от имени пенсионерки пытается прекратить договор на оказание услуг.

Далее посредством мессенджера с ангарчанкой связался уже мужчина, который представился якобы сотрудником безопасности банка. Он сказал, что мошенников необходимо поймать, а имеющиеся финансовые накопления защитить.

- В итоге 70-летняя женщина перевела все свои накопления по указанным реквизитам на «безопасные» счета другой банковской организации, а спустя сутки поняла, что лишилась денег и сообщила об этом в полицию, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».


мошенничество Ангарск Иркутская область

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