В Ангарске доверчивая пенсионерка передала мошенникам 1,6 млн

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Аферисты провернули отработанную схему с «резервным» счётом



В полицию Ангарска Иркутской области обратилась 71-летняя пенсионерка с заявлением о мошенничестве. Сумма ущерба превысила 1,6 млн рублей.



Как рассказала жертва обмана, ей на телефон позвонила женщина, представившись работником компании мобильного оператора. Она сообщила, что кто-то от имени пенсионерки пытается прекратить договор на оказание услуг.



Далее посредством мессенджера с ангарчанкой связался уже мужчина, который представился якобы сотрудником безопасности банка. Он сказал, что мошенников необходимо поймать, а имеющиеся финансовые накопления защитить.



- В итоге 70-летняя женщина перевела все свои накопления по указанным реквизитам на «безопасные» счета другой банковской организации, а спустя сутки поняла, что лишилась денег и сообщила об этом в полицию, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».





