«Нива» не уступила дорогу автобусу
В четверг, 28 сентября, в 11 часов дня в Улан-Удэ произошло с автобусом «Волгабас».
- 65-летний водитель автомобиля «Нива» следуя по улице Горхонская не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автобусом «Волгабас» под управлением водителя 1975 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате экстренного торможения автобуса 77-летняя пассажирка получила травмы различной степени тяжести.
В Улан-Удэ в ДТП пострадала пожилая пассажирка «Волгабаса»
Происшествия, Фото:
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