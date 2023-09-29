В Улан-Удэ в ДТП пострадала пожилая пассажирка «Волгабаса»

Происшествия, Фото: УГИБДД по Бурятии

«Нива» не уступила дорогу автобусу



В четверг, 28 сентября, в 11 часов дня в Улан-Удэ произошло с автобусом «Волгабас».



- 65-летний водитель автомобиля «Нива» следуя по улице Горхонская не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автобусом «Волгабас» под управлением водителя 1975 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.



В результате экстренного торможения автобуса 77-летняя пассажирка получила травмы различной степени тяжести.

