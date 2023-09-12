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В Бурятии перекрыли канал поставок поддельной валюты

В Бурятии перекрыли канал поставок поддельной валюты
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Изъято более 25 тысяч фальшивых евро

Сотрудники полиции перекрыли в Бурятии канал поставок поддельной валюты. Из незаконного оборота изъято 25,5 тысячи фальшивых евро (2,6 млн рублей по сегодняшнему курсу).

- В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к совершению преступления может быть причастен 66-летний ранее судимый уроженец Улан-Удэ, в настоящее время проживающий в Москве, а также гражданин одного из государств Средней Азии, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По имеющимся данным, в июле мужчины сбыли 12,5 тысячи фальшивых евро двум женщинам. Получив более миллиона рублей наличными, они скрылись. Обнаружив подделку, потерпевшие обратились в полицию.

- Следует отметить, что в преступный сговор россиянин был вовлечён во время пребывания за границей. Там он познакомился с гражданином одного из государств ближнего зарубежья и согласился помочь ему продать поддельные иностранные денежные купюры хорошего качества, которые якобы не могут распознать специальные детекторы. Возвратившись на родину, мужчина встретил нового знакомого в Улан-Удэ, поселил у своих родственников и содействовал совершению противоправной сделки, за что получил денежное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей. Почти сразу после получения заявления о совершенном преступлении его местонахождение было установлено, и он задержан, - отметила Ирина Волк.

Его сообщник спустя две недели совершил повторный рейс в Улан-Удэ с новой партией фальшивых купюр. Оперативники задержали его в аэропорту.

Возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег» (ст. 186 УК РФ). Обоим соучастникам криминальной схемы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование продолжается.
фальшивые деньги

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