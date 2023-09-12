Изъято более 25 тысяч фальшивых евро
Сотрудники полиции перекрыли в Бурятии канал поставок поддельной валюты. Из незаконного оборота изъято 25,5 тысячи фальшивых евро (2,6 млн рублей по сегодняшнему курсу).
- В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к совершению преступления может быть причастен 66-летний ранее судимый уроженец Улан-Удэ, в настоящее время проживающий в Москве, а также гражданин одного из государств Средней Азии, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По имеющимся данным, в июле мужчины сбыли 12,5 тысячи фальшивых евро двум женщинам. Получив более миллиона рублей наличными, они скрылись. Обнаружив подделку, потерпевшие обратились в полицию.
- Следует отметить, что в преступный сговор россиянин был вовлечён во время пребывания за границей. Там он познакомился с гражданином одного из государств ближнего зарубежья и согласился помочь ему продать поддельные иностранные денежные купюры хорошего качества, которые якобы не могут распознать специальные детекторы. Возвратившись на родину, мужчина встретил нового знакомого в Улан-Удэ, поселил у своих родственников и содействовал совершению противоправной сделки, за что получил денежное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей. Почти сразу после получения заявления о совершенном преступлении его местонахождение было установлено, и он задержан, - отметила Ирина Волк.
Его сообщник спустя две недели совершил повторный рейс в Улан-Удэ с новой партией фальшивых купюр. Оперативники задержали его в аэропорту.
Возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег» (ст. 186 УК РФ). Обоим соучастникам криминальной схемы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование продолжается.
В Бурятии перекрыли канал поставок поддельной валюты
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Изъято более 25 тысяч фальшивых евро
Поджигатель мстил за то, что женщина его бросила
Потерпевшая простила вора
Водитель отвёз девочку в больницу и вернулся на место ДТП
Мужчина обвиняется в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений в составе ОПГ
В нём лежали документы, личные вещи и 3500 рублей
Пожилая женщина лишилась свыше трёх миллионов рублей
Авария произошла на улице Бабушкина
С начала года в таких авариях пострадали 14 человек
Автомобиль остановили на проспекте 50-летия Октября
Молодой человек потерялся почти неделю назад
Мужчина погиб на месте
Его госпитализировали
Медики осмотрели шестерых человек
Пострадавшую госпитализировали