Мужчина сам вернулся домой
Пропавший 39-летний житель Улан-Удэ найден, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии сегодня, 8 сентября.
Как сообщал «Байкал-Daily», мужчина ушёл из дома на улице Огуречная 1 сентября около десяти часов вечера и не вернулся. Полиция объявила его в розыск.
Ночью 7 сентября мужчина сам вернулся домой. По его словам, всё это время он распивал спиртное с друзьями.
«С ним всё в порядке», - отметили в МВД.
Пока пропавшего улан-удэнца искали, он выпивал с друзьями
Происшествия, Фото:
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