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Пока пропавшего улан-удэнца искали, он выпивал с друзьями

Пока пропавшего улан-удэнца искали, он выпивал с друзьями
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Мужчина сам вернулся домой

Пропавший 39-летний житель Улан-Удэ найден, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии сегодня, 8 сентября.

Как сообщал «Байкал-Daily», мужчина ушёл из дома на улице Огуречная 1 сентября около десяти часов вечера и не вернулся. Полиция объявила его в розыск.

Ночью 7 сентября мужчина сам вернулся домой. По его словам, всё это время он распивал спиртное с друзьями.

«С ним всё в порядке», - отметили в МВД.  
пропавшие без вести

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