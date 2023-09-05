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В Улан-Удэ бесследно пропал 39-летний мужчина

В Улан-Удэ бесследно пропал 39-летний мужчина
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
О нём ничего неизвестно уже несколько дней

Сотрудники полиции разыскивают 39-летнего жителя бурятской столицы Андрея Ушакова. Он пропал поздним вечером 1 сентября. Около 22.00 мужчина ушёл из дома на улице Огуречная и не вернулся.

На официальном сайте МВД по Бурятии опубликовали его приметы – европейской внешности, крупного телосложения, на вид – 40-45 лет, рост – 180 сантиметров, русые волосы.

На пропавшем были тёмно-коричневая кофта, темно-зелёные брюки и коричневые кроссовки При наличии какой-либо информации о нём или его местонахождении жителей Бурятии просят сообщить об этом в полицию по телефонам 8-9021-600-258, 8-924-390-60-60 или 102.
пропавшие без вести розыск

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