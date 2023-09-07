В Улан-Удэ водитель «Тойоты» сбил мальчика и врезался в дом

ДТП произошло вблизи гимназии



Утром в четверг, 7 сентября, на улице Чертенкова в Улан-Удэ, вблизи гимназии №14, произошло ДТП.



По предварительным данным, 41-летний водитель автомобиля «Тойота» не справился с рулевым управлением и съехал с проезжей части на тротуар, где находился 13-летний подросток. Водитель сбил мальчика, а затем врезался в дом, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.



Мальчика доставили в больницу, где его осматривают медики. По предварительной информации, серьёзных травм он не получил.



В Госавтоинспекции напомнили водителям, что подъезжая к образовательным организациям, к пешеходным переходам, остановкам общественного транспорта, необходимо снижать скорость.

