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В Улан-Удэ водитель «Тойоты» сбил мальчика и врезался в дом

В Улан-Удэ водитель «Тойоты» сбил мальчика и врезался в дом
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
ДТП произошло вблизи гимназии

Утром в четверг, 7 сентября, на улице Чертенкова в Улан-Удэ, вблизи гимназии №14, произошло ДТП.

По предварительным данным, 41-летний водитель автомобиля «Тойота» не справился с рулевым управлением и съехал с проезжей части на тротуар, где находился 13-летний подросток. Водитель сбил мальчика, а затем врезался в дом, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

Мальчика доставили в больницу, где его осматривают медики. По предварительной информации, серьёзных травм он не получил.

В Госавтоинспекции напомнили водителям, что подъезжая к образовательным организациям, к пешеходным переходам, остановкам общественного транспорта, необходимо снижать скорость. 
ДТП

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