Произошло это в пригороде Улан-Удэ
В пригороде Улан-Удэ, в селе Сотниково, полицейские задержали микроавтобус «Истана», набитый рыбой. Об этом «Байкал-Daily» сообщил очевидец. Вероятно, в микроавтобусе везли запрещённый к вылову байкальский омуль.
- Куча омуля, прямо гора. На месте сотрудники ГИБДД, полиция, - поделился впечатлениями свидетель инцидента.
В пресс-службе МВД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что было проведено оперативное мероприятие в рамках операции «Путина». Второй этап операции стартовал 15 августа и продолжится до 15 ноября.
Более подробная информация будет известна позднее.
Первый этап операции «Путина» проводился с 25 апреля по 30 июня. Браконьеров ловили в девяти районах республики: Кабанском, Баргузинском, Бичурском, Прибайкальском, Еравнинском, Северо-Байкальском, Селенгинском, Закаменском и Баунтовском эвенкийском.
Тогда было пресечено 70 фактов нарушений правил рыболовства, выявлено 11 фактов незаконной перевозки рыбы. Из незаконного оборота изъято около 1,5 тонн запрещённой к вылову рыбы. Кроме того, за время проведения операции у браконьеров полицейские изъяли 135 сетей, десятки удочек и острог.
Было возбуждено 28 уголовных дел по статье «Незаконный вылов биологических ресурсов» и одно уголовное дело по ст. 175 УК РФ «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путём».
«Гора омуля»: В Бурятии задержали микроавтобус, набитый рыбой
Происшествия, Фото:
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