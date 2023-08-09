На рынке в Улан-Удэ торговали немаркированной икрой и омулем

В Бурятии подвели итоги первого этапа «Путина», который проходил с 25 апреля по 30 июня.
Браконьеров выявили в девяти районах республики: Кабанском, Баргузинском, Бичурском, Прибайкальском, Еравнинском, Северо-Байкальском, Селенгинском, Закаменском и Баунтовском. Здесь на водоёмах нерестились такие виды рыб, как сазан, щука, лещ, карась, сом, язь, пелядь, сорога, окунь – их незаконно и ловили браконьеры.
Полицейские выявили 70 фактов нарушений правил рыболовства, а также11 фактов незаконной перевозки рыбы. Из незаконного оборота изъято около 1,5 тонн запрещённой к вылову рыбы. Кроме того, у браконьеров изъяли 135 сетей, 44 удочки и острогов.
По фактам браконьерства возбуждено 28 уголовных дел по ст. 256 УК РФ «Незаконный вылов рыбы», по которым установлено 29 подозреваемых. Возбуждено одно уголовное дело по ст. 175 УК РФ «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путём».
По фактам незаконной добычи рыбы, где отсутствовали признаки преступления, составлен 31 административный протокол по ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ «Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира».
Вместе с Роспотребнадзором пресечено 19 фактов незаконной торговли рыбой, по всем выявленным фактам составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)».
Пресечено шесть фактов продажи контрафактных рыболовных сетей. Индивидуальные предприниматели привлечены к административной ответственности по ст. 14.2 КоАП РФ «Незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена».
О случае торговли икры без маркировки, а также браконьерским байкальским омулем на пресс-конференции рассказал начальник отдела управление организации охраны общественного порядка МВД по Бурятии Андрей Лаптев. По его словам, нарушение выявили в июне на рынке «Крестьянский» в Улан-Удэ. По данным экспертизы, на прилавках была щучья икра. Изъято 11 кг икры и 12 кг байкальского омуля. Проводится расследование.
Как сообщал «Байкал-Daily», днём 28 мая в Еравнинском районе Бурятии полицейские задержали на берегу озера Большое Еравное, в шести километрах от посёлка Гарам, 36-летнего ранее судимого за кражу жителя Забайкальского края, занимавшегося незаконным ловом рыбы.
У браконьера изъяли 43 килограмма рыбы. В его сеть попали: лещ, плотва, щука, окунь, карась. Ущерб составил более 142 тысяч рублей. У него изъяли рыболовные сети, автомобиль УАЗ.
Полицейским мужчина объяснил, что приехал на берег озера для отдыха и порыбачить на спиннинг. Но так как на спиннинг не удалось поймать рыбу, решил установить рыболовную сеть. О запрете вылова рыбы в нерестовый период на территории Еравнинского района рыболовными сетями знал.
Возбуждено уголовное дело за незаконный вылов рыбы. Ведётся следствие.
В конце июня на автодороге Р-258 «Байкал» в четырёх километрах от посёлка Танхой утром 29 июня остановили пикап, за рулём которого сидел 58-летний иркутянин.
В салоне и кузове внедорожника полицейские обнаружили 21 шефлот с байкальским омулем - около 1250 особей и белым хариусом - 62 особи. Общий вес перевозимой рыбы составил около 600 килограммов. По словам водителя, такое количество омуля и хариуса он купил в местности «Лемасово» в районе села Посольское. Полицейским заявил, что весь улов собирался съесть сам.
Ранее иркутянин неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Причём предыдущий раз был осуждён судом в апреле текущего года и приговорён к ограничению свободы на срок до двух лет, но это не остановило его.
Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 175 УК РФ «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путём».
Второй этап операции «Путина» пройдёт с 15 августа по 15 ноября.