Проводится доследственная проверка
Очередное происшествие случилось на реке Лена в Иркутской области. Днём 20 августа теплоход, тащивший гружённую углём баржу, столкнулся с теплоходом СК 2057, стоящим у причала порта Осетрово.
- В результате происшествия на барже обнаружена пробоина левой скулы выше ватерлинии, а у теплохода СК 2057 повреждения приваренного бруса. Пострадавших нет, разлива топлива не произошло, - сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
Проводится доследственная проверка по признакам преступления по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорте». Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Как сообщал «Байкал-Daily», в июне в Киренском районе на реке Лена столкнулись два танкера, один из которых перевозил бензин. Нефтепродукты в итоге попали в реку. Был введён режим ЧС муниципального уровня.
В Иркутской области на реке Лена столкнулись два теплохода
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Сельчанин ушёл с заимки ещё в июле и исчез без следа
Проводится доследственная проверка
Дорогу, ведущую к сёлам, затопило
Девушка оставила смартфон на барной стойке без присмотра
Когда же деньги закончилась, женщина пришла в полицию
Там залило уже 80 участков
Вора нашли спящим в машине
Движение закрыто
Подростка доставили в больницу
Стали известны подробности пожара в Аршане, вспыхнувшего из-за ДТП
Он отправится в колонию-поселение
Водитель не справился с управлением и вылетел на встречку
Они жестоко расправились с подозреваемыми в краже
Водитель автомобиля въехал прямо в резервуар с газом
Мужчину дважды останавливали пьяным за рулём