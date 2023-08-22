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В Иркутской области на реке Лена столкнулись два теплохода

В Иркутской области на реке Лена столкнулись два теплохода
Происшествия,  Фото:Восточное МСУТ СК России
Проводится доследственная проверка

Очередное происшествие случилось на реке Лена в Иркутской области. Днём 20 августа теплоход, тащивший гружённую углём баржу, столкнулся с теплоходом СК 2057, стоящим у причала порта Осетрово.

- В результате происшествия на барже обнаружена пробоина левой скулы выше ватерлинии, а у теплохода СК 2057 повреждения приваренного бруса. Пострадавших нет, разлива топлива не произошло, - сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Проводится доследственная проверка по признакам преступления по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорте». Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщал «Байкал-Daily», в июне в Киренском районе на реке Лена столкнулись два танкера, один из которых перевозил бензин. Нефтепродукты в итоге попали в реку. Был введён режим ЧС муниципального уровня. 
река теплоход

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