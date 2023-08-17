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В Бурятии из зоны подтопления вывозят людей

В Бурятии из зоны подтопления вывозят людей
Происшествия,  Фото:администрация Закаменского района
В Закаменске прибывает вода

В городе Закаменск в Бурятии в связи с подтоплением начали эвакуацию жителей ДНТ «Горняк». Там после обильных дождей на пойму вышла река Джида, она уже топит дома.

Как сообщал «Байкал-Daily», с 11 часов 17 августа в Закаменске ввели режим повышенной готовности. Жителей дачного товарищества попросили покинуть свои дачные участки из-за угрозы «большой воды». Всем выезжающим обещали предоставить транспорт.

К вечеру 17 августа специалисты обошли 42 дома. Из них жилых – 15, там проживает 21 человек, в том числе четыре ребёнка, сообщили в администрации города.

Эвакуировали трёх человек.

- Информация до всех доведена по эвакуации. На данный момент большинство выехали. Нами вывезена семья – отец и два ребёнка. Работа продолжается, - сообщил глава Закаменска Михаил Цыренова.

Он уточнил, что вода прибывает.

Также в Закаменском районе сейчас подтоплен участок автомобильной дороги Закаменск – Нурта – граница. Ограничено движение транспорта с 288 по 293 км дороги.

Днём ранее в сёлах Утата и Санага, где вода топит улицы, подвалы и подполья, ввели режим ЧС.

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