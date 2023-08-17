Стихия добралась до Закаменска
Накануне в двух сёлах Закаменского района – Санага и Утата – ввели режим ЧС. А с 11 утра 17 августа в самом районном центре – Закаменске, где проживает более 11 тысяч человек, объявили повышенную готовность. Соответствующее распоряжение подписал глава города Михаил Цыренов, говорится в группе «Закамна-инфо.24/7».
Река Джида в населённом пункте вышла на пойму после сильного дождя. По предварительным данным, там затопило уже семь домовладений. На дороге «Закаменск – Нурта» ограничили движение транспорта на участке с 288-го по 293-ий километр. Автомобилистам посоветовали воздержаться от поездок по трассе.
Владельцев участков в ДНТ «Горняк» призвали временно покинуть их из-за риска подтопления. Для эвакуации им предоставят транспорт. На место выехала рабочая группа из пяти человек, которая осматривает подтопленные территории.
В Бурятии город с 11-тысячным населением перешёл на повышенную готовность
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