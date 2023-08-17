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В Забайкалье работники предприятия слили солярки на 1,2 млн

В Забайкалье работники предприятия слили солярки на 1,2 млн
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Они орудовали два месяца

В Забайкальском крае полицейским сообщили, что неизвестные собираются перевозить крупную партию дизельного топлива с предприятия в Нерчинском районе. Для проверки информации на дороге регионального значения сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль, при досмотре которого в багажном отделении было обнаружено 400 литров топлива.

Пояснить его происхождение 42-летний водитель не смог и был доставлен в отдел полиции. В ходе работы с мужчиной оперативники установили, что он работает на одном из предприятий в районе. По предварительным данным, вместе с четырьмя коллегами он сливал с машин предприятия топливо и продавал его.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В качестве подозреваемых допрошены пятеро забайкальцев в возрасте от 26 до 42 лет, в том числе водитель, перевозивший топливо. Трое из них ранее были судимы за различные преступления.

Всего забайкальцы украли более 26 тысяч литров дизельного топлива, на общую сумму 1 254 000 рублей. Часть дизельного топлива изъята. Принимаются меры к возмещению ущерба заявителю, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю. 
Забайкальский край кража бензин топливо

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