В селе в Бурятии ввели карантин по бешенству

В селе Усть-Киран Кяхтинского района Бурятии ввели 60-дневный карантин по бешенству. Как сообщал ранее «Байкал-Daily», там 10 августа подростки обнаружили труп лисицы – анализы показали, что она погибла от бешенства.
- На внеочередном заседании противоэпизоотической комиссии при правительстве Бурятии территория села Усть-Киран была признана неблагополучным пунктом, определены меры по ликвидации распространения болезни. В селе Усть-Киран введён 60-дневный карантин, - сообщили в управлении Россельхознадзора.
Сейчас в селе идёт вакцинация домашних животных – коров, свиней, лошадей, собак, кошек. Все они в течение 10 дней будут находиться под ветеринарным наблюдением для исключения появления симптомов бешенства
Два случая бешенства в августе были зафиксированы в селе Калёново Иволгинского района республики, где также введён режим карантина. А в июне этого года несколько фактов бешенства были выявлены среди диких и домашних животных в Братском и Усть-Илимском районах Иркутской области.
При обнаружении павших диких животных в населённых пунктах жителей просят сообщать на горячую линию: 8(301)236-20-22 – в Бурятии, 8(395)225-23-69 – в Иркутской области.