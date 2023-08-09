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Село в Бурятии заполонили бешеные лисички

Село в Бурятии заполонили бешеные лисички
Происшествия,  Фото:управление ветеринарии Бурятии
Там обнаружили ещё одну хищницу со смертельно опасным вирусом

В иволгинском селе Каленово обнаружили лису с бешенством – уже вторую за последние два дня. Она была мертва. То, что у рыжей хищницы вирус, подтвердило оперативное лабораторное исследование.

На территории хозяйства, где нашли лисицу, устроят дезинфекцию и дератизацию. Восприимчивых к бешенству животных, подлежащих профилактической вакцинации, там не оказалось.

Таким образом, в селе появился второй очаг бешенства. В минувший понедельник, 7 августа, во двор к другим жителям Каленово тоже забежала бешеная лиса. На следующий день после этого инцидента в районе состоялось внеочередное заседание противоэпизоотической комиссии при правительстве Бурятии под председательством начальника республиканского управления ветеринарии Бурятии Амгалана Дармаева.

Село признали неблагополучным пунктом по бешенству и объявили там 60-дневный карантин. По последним данным, привили уже 170 голов крупного и 39 – мелкого рогатого скота, 61 свинью, 141 собаку и 84 кошки.

Все восприимчивые животные – псы, кошки, КРС, козы, овцы, свиньи и лошади – будут десять дней находиться под наблюдением специалистов. Среди других профилактических мер – отлов, вакцинация и изоляция бесхозных четвероногих на две недели и регулирование численности диких, организованный выпас скота на территории всего района, а также разъяснительная работа с населением.

Бешенство является смертельно опасным заболеванием. Инфицироваться можно после укуса заражённого животного, если оно поцарапает человека и даже если его слюна попадёт на ранку или порез на коже или на слизистые оболочки рта, глаз и носа.

Вирус начинает постепенно подниматься по нервным окончаниям в центральную нервную систему. Если он поразит мозг, болезнь уже нельзя будет вылечить. Главным резервуаром и источником возбудителя бешенства считаются волки, лисы, еноты, песцы, хорьки и т. д.

Если вас укусили, нужно тщательно промыть место контакта струёй воды с мылом, а если есть рана – обработать края 5%-ной настойкой йод. Затем наложите стерильную повязку и отправляйтесь к врачу. Своевременно введённая антирабическая сыворотка спасает от развития бешенства у человека. Чем раньше её введут, тем больше шансов на благополучный исход.


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