16 августа

15 августа

Популярное

Улан-удэнец, отхлеставший ребёнка за брошенный снежок, выплатил компенсацию

Улан-удэнец, отхлеставший ребёнка за брошенный снежок, выплатил компенсацию
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Игравшие дети случайно попали снежком в проезжавший мимо автомобиль

Под контролем судебных приставов житель Улан-Удэ выплатил компенсацию морального вреда семье ребёнка, которому он нанёс побои.

Инцидент произошёл зимой. Дети, играя недалеко от проезжей части, случайно попали снежком в лобовое окно проезжающего мимо автомобиля. Это стало причиной агрессии у водителя. Мужчина загнал детей в тупик, выскочил из машины и схватил одного из ребят. Он кричал на ребёнка, пытаясь выяснить, кто кинул снежок, а получив в ответ извинения, несколько раз его ударил.

За мальчика вступились мужчина и женщина, проживающие в переулке. Только после того, как женщина начала кричать, что вызовет полицию, агрессивный водитель сел в машину и уехал.

По решению суда, куда с исковым заявлением обратилась мать мальчика, мужчина должен был выплатить компенсацию морального вреда в размере 45 тысяч рублей.

- Под контролем сотрудника органа принудительного исполнения компенсация морального вреда была взыскана в полном объеме. Денежные средства перечислены пострадавшей. Помимо этого, с должника будет взыскан исполнительский сбор в размере 7% от суммы долга, поскольку пятидневный срок, который ему предоставлялся для добровольного исполнения решения суда, он проигнорировал, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.


судебные приставы побои компенсация

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии утонул 13-летний ребёнок
В Бурятии утонул 13-летний ребёнок
Происшествия, 16.08.2023
Тело мальчика с вечера ищут спасатели и полиция

Улан-удэнец, отхлеставший ребёнка за брошенный снежок, выплатил компенсацию
Улан-удэнец, отхлеставший ребёнка за брошенный снежок, выплатил компенсацию
Происшествия, 16.08.2023
Игравшие дети случайно попали снежком в проезжавший мимо автомобиль
В Забайкалье виновника ДТП с четырьмя погибшими отправили в колонию
В Забайкалье виновника ДТП с четырьмя погибшими отправили в колонию
Происшествия, 16.08.2023
Водитель пытался списать вину на покойного пассажира
Пожилой иркутянин едва не отдал мошенникам кредитные 200 тысяч
Пожилой иркутянин едва не отдал мошенникам кредитные 200 тысяч
Происшествия, 15.08.2023
Схему обмана быстро распознали сотрудницы банка 
В Бурятии из-за детской шалости произошло два пожара
В Бурятии из-за детской шалости произошло два пожара
Происшествия, 15.08.2023
Пожары случились в Закаменском и Тарбагатайском районах 
У братчанина конфисковали «Тойоту» за пьяную езду
У братчанина конфисковали «Тойоту» за пьяную езду
Происшествия, 15.08.2023
Мужчину приговорили к обязательным работам 
Житель Бурятии украл в поезде 20 тысяч рублей
Житель Бурятии украл в поезде 20 тысяч рублей
Происшествия, 15.08.2023
Деньги он стащил из дамской сумочки

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^