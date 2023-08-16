Улан-удэнец, отхлеставший ребёнка за брошенный снежок, выплатил компенсацию

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Игравшие дети случайно попали снежком в проезжавший мимо автомобиль



Под контролем судебных приставов житель Улан-Удэ выплатил компенсацию морального вреда семье ребёнка, которому он нанёс побои.



Инцидент произошёл зимой. Дети, играя недалеко от проезжей части, случайно попали снежком в лобовое окно проезжающего мимо автомобиля. Это стало причиной агрессии у водителя. Мужчина загнал детей в тупик, выскочил из машины и схватил одного из ребят. Он кричал на ребёнка, пытаясь выяснить, кто кинул снежок, а получив в ответ извинения, несколько раз его ударил.



За мальчика вступились мужчина и женщина, проживающие в переулке. Только после того, как женщина начала кричать, что вызовет полицию, агрессивный водитель сел в машину и уехал.



По решению суда, куда с исковым заявлением обратилась мать мальчика, мужчина должен был выплатить компенсацию морального вреда в размере 45 тысяч рублей.



- Под контролем сотрудника органа принудительного исполнения компенсация морального вреда была взыскана в полном объеме. Денежные средства перечислены пострадавшей. Помимо этого, с должника будет взыскан исполнительский сбор в размере 7% от суммы долга, поскольку пятидневный срок, который ему предоставлялся для добровольного исполнения решения суда, он проигнорировал, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.





