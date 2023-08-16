Игравшие дети случайно попали снежком в проезжавший мимо автомобиль
Под контролем судебных приставов житель Улан-Удэ выплатил компенсацию морального вреда семье ребёнка, которому он нанёс побои.
Инцидент произошёл зимой. Дети, играя недалеко от проезжей части, случайно попали снежком в лобовое окно проезжающего мимо автомобиля. Это стало причиной агрессии у водителя. Мужчина загнал детей в тупик, выскочил из машины и схватил одного из ребят. Он кричал на ребёнка, пытаясь выяснить, кто кинул снежок, а получив в ответ извинения, несколько раз его ударил.
За мальчика вступились мужчина и женщина, проживающие в переулке. Только после того, как женщина начала кричать, что вызовет полицию, агрессивный водитель сел в машину и уехал.
По решению суда, куда с исковым заявлением обратилась мать мальчика, мужчина должен был выплатить компенсацию морального вреда в размере 45 тысяч рублей.
- Под контролем сотрудника органа принудительного исполнения компенсация морального вреда была взыскана в полном объеме. Денежные средства перечислены пострадавшей. Помимо этого, с должника будет взыскан исполнительский сбор в размере 7% от суммы долга, поскольку пятидневный срок, который ему предоставлялся для добровольного исполнения решения суда, он проигнорировал, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.
Улан-удэнец, отхлеставший ребёнка за брошенный снежок, выплатил компенсацию
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Вор залез в окно гостиницы
Тело мальчика с вечера ищут спасатели и полиция
Игравшие дети случайно попали снежком в проезжавший мимо автомобиль
Она скончалась в больнице
Наезд произошёл во дворе дома
В Оке обесточило сразу несколько сёл
Он погиб на реке Уда
Водитель пытался списать вину на покойного пассажира
Здесь под поезд попала девочка
Они ловили рыболовными сетями
Схему обмана быстро распознали сотрудницы банка
Пожары случились в Закаменском и Тарбагатайском районах
Мужчину приговорили к обязательным работам
С обоими грибниками всё в порядке
Деньги он стащил из дамской сумочки