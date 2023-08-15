В Бурятии из-за детской шалости произошло два пожара

Происшествия, Фото: РА ГО и ЧС

Пожары случились в Закаменском и Тарбагатайском районах



14 августа в районах Бурятии произошло два пожара, причиной которых послужила детская шалость, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.



Ранним утром поступило сообщение о возгорании сарая в селе Михайловка Закаменского района. Пожарные прибыли на место за четыре минуты и немедленно приступил к тушению пожара, который был ликвидирован за 11 минут.



В результате пожара полностью сгорела крыша сарая на площади 32 квадратных метра. Пострадавших нет – во время пожара хозяйка находилась дома.



По предварительным данным, причиной возникновения пожара послужила детская шалость – накануне вечером дети играли с петардой и кинули её в сарай, где находился мусор, который загорелся.



Днём того же дня в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района загорелась надворная постройка.



На момент прибытия пожарных огонь охватил стену сарая. Ликвидировать очаг возгорания удалось за семь минут. В результате пожара повреждена стена сарая.



По предварительным данным, причиной пожара послужила шалость детей с огнём – внутри сарая находился мусор, который подожгли играющие неподалёку дети.



