15 августа

14 августа

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В Бурятии из-за детской шалости произошло два пожара

В Бурятии из-за детской шалости произошло два пожара
Происшествия,  Фото:РА ГО и ЧС
Пожары случились в Закаменском и Тарбагатайском районах

14 августа в районах Бурятии произошло два пожара, причиной которых послужила детская шалость, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Ранним утром поступило сообщение о возгорании сарая в селе Михайловка Закаменского района. Пожарные прибыли на место за четыре минуты и немедленно приступил к тушению пожара, который был ликвидирован за 11 минут.

В результате пожара полностью сгорела крыша сарая на площади 32 квадратных метра. Пострадавших нет – во время пожара хозяйка находилась дома.

По предварительным данным, причиной возникновения пожара послужила детская шалость – накануне вечером дети играли с петардой и кинули её в сарай, где находился мусор, который загорелся.

Днём того же дня в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района загорелась надворная постройка.

На момент прибытия пожарных огонь охватил стену сарая. Ликвидировать очаг возгорания удалось за семь минут. В результате пожара повреждена стена сарая.

По предварительным данным, причиной пожара послужила шалость детей с огнём – внутри сарая находился мусор, который подожгли играющие неподалёку дети.

пожар дети

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