Читинец обворовывал отдыхающих на озере Арахлей

Мужчина воровал в разных базах отдыха



В полицию Читинского района Забайкальского края обратились трое забайкальцев с заявлением о кражах. Все преступления были совершены ночью из домов на территории разных баз отдыха у озера Арахлей. Были украдены сотовые телефоны, электронную сигарету и наручные часы.



Вора поймали в Чите и доставили в отдел полиции. Им оказался ранее судимый за кражу 22-летний местный житель.



Выяснилось, что молодой человек спокойно проникал на территорию баз отдыха и искал не запертые на ночь дома.



- Обнаружив дверь открытой, он заходил и похищал лежащие на видном месте вещи. Двое потерпевших в это время крепко спали. Одна женщина увидела силуэт и голосом попыталась остановить подозреваемого, однако он скрылся, забрав сотовый телефон, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.



Возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» и «Грабёж». Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания. Полицейские проверяют читинца на причастность к другим аналогичным преступлениям.

