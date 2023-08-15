Мужчина воровал в разных базах отдыха
В полицию Читинского района Забайкальского края обратились трое забайкальцев с заявлением о кражах. Все преступления были совершены ночью из домов на территории разных баз отдыха у озера Арахлей. Были украдены сотовые телефоны, электронную сигарету и наручные часы.
Вора поймали в Чите и доставили в отдел полиции. Им оказался ранее судимый за кражу 22-летний местный житель.
Выяснилось, что молодой человек спокойно проникал на территорию баз отдыха и искал не запертые на ночь дома.
- Обнаружив дверь открытой, он заходил и похищал лежащие на видном месте вещи. Двое потерпевших в это время крепко спали. Одна женщина увидела силуэт и голосом попыталась остановить подозреваемого, однако он скрылся, забрав сотовый телефон, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» и «Грабёж». Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания. Полицейские проверяют читинца на причастность к другим аналогичным преступлениям.
Читинец обворовывал отдыхающих на озере Арахлей
Происшествия, Фото:
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