18-летний улан-удэнец взломал и обчистил припаркованный автомобиль

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Кражу он совершил ночью



В дежурную часть отдела полиции № 1 в Улан-Удэ поступило заявление от жителя посёлка Восточный. Мужчина рассказал, что в его автомобиль, припаркованный во дворе дома, проник неизвестный. Вор украл имущество и документы. Ущерб составил 40 тысяч рублей, сообщили в МВД по Бурятии.



На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Криминалист на месте происшествия обнаружили следы преступника.



Сотрудники уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого – 18-летнего жителя ПВЗ.



Выяснилось, что молодой человек проник в автомобиль ночью, взломав замок. Он отключил сигнализацию и украл аккумулятор, спортивный руль, музыкальные колонки, магнитолу, канистру с бензином, набор инструментов, джинсовую куртку и документы владельца машины.



Часть украденного вор продал через сайты объявлений, а документы выбросил. Парень не работает, ранее судим за имущественные преступления.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».



