Кражу он совершил ночью
В дежурную часть отдела полиции № 1 в Улан-Удэ поступило заявление от жителя посёлка Восточный. Мужчина рассказал, что в его автомобиль, припаркованный во дворе дома, проник неизвестный. Вор украл имущество и документы. Ущерб составил 40 тысяч рублей, сообщили в МВД по Бурятии.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Криминалист на месте происшествия обнаружили следы преступника.
Сотрудники уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого – 18-летнего жителя ПВЗ.
Выяснилось, что молодой человек проник в автомобиль ночью, взломав замок. Он отключил сигнализацию и украл аккумулятор, спортивный руль, музыкальные колонки, магнитолу, канистру с бензином, набор инструментов, джинсовую куртку и документы владельца машины.
Часть украденного вор продал через сайты объявлений, а документы выбросил. Парень не работает, ранее судим за имущественные преступления.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
18-летний улан-удэнец взломал и обчистил припаркованный автомобиль
Происшествия, Фото:
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