За неделю в Бурятии выявили 10 незаконных рубок

Больше всех их – в Заиграевском районе



За неделю лесники в Бурятии провели 301 патрулирование. Выявлено девять незаконных рубок деревьев, подпадающих под статью 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений».



- Больше всего нарушений зарегистрировано в Заиграевском районе – шесть случаев. По одному случаю выявлено в Баргузинском, Тарбагатайском и Прибайкальском районах. Из девяти случаев нарушения требований лесного законодательства в трёх случаях специалисты установили нарушителей, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Общий объём незаконно заготовленной древесины составил 273,72 кубометров.



Также в Кяхтинском районе выявлен один случай нарушений лесного законодательства, подпадающий не под уголовную, а под административную статью. В этом случае незаконно вырубили 7,72 кубометра древесины.



По всем нарушениям материалы переданы в ОМВД.

