14 августа

13 августа

Популярное

За неделю в Бурятии выявили 10 незаконных рубок

За неделю в Бурятии выявили 10 незаконных рубок
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Больше всех их – в Заиграевском районе

За неделю лесники в Бурятии провели 301 патрулирование. Выявлено девять незаконных рубок деревьев, подпадающих под статью 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений».

- Больше всего нарушений зарегистрировано в Заиграевском районе – шесть случаев. По одному случаю выявлено в Баргузинском, Тарбагатайском и Прибайкальском районах. Из девяти случаев нарушения требований лесного законодательства в трёх случаях специалисты установили нарушителей, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства. 

Общий объём незаконно заготовленной древесины составил 273,72 кубометров.

Также в Кяхтинском районе выявлен один случай нарушений лесного законодательства, подпадающий не под уголовную, а под административную статью. В этом случае незаконно вырубили 7,72 кубометра древесины.

По всем нарушениям материалы переданы в ОМВД. 
незаконная рубка

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии змея заползла в дом с детьми
В Бурятии змея заползла в дом с детьми
Происшествия, 14.08.2023
Теперь гусиноозёрцы боятся, что рептилии могли обустроить поблизости целое логово

За неделю в Бурятии выявили 10 незаконных рубок
За неделю в Бурятии выявили 10 незаконных рубок
Происшествия, 14.08.2023
Больше всех их – в Заиграевском районе
Читинка украла у своего кавалера в гостинице свыше 300 тысяч рублей
Читинка украла у своего кавалера в гостинице свыше 300 тысяч рублей
Происшествия, 14.08.2023
Девушка списала деньги мужчины через его мобильный банк
В Бурятии пьяный водитель насмерть задавил младенца в коляске
В Бурятии пьяный водитель насмерть задавил младенца в коляске
Происшествия, 14.08.2023
Молодой человек, кативший коляску, госпитализирован
В Улан-Удэ задержали 19-летнего серийного вора
В Улан-Удэ задержали 19-летнего серийного вора
Происшествия, 14.08.2023
Он воровал одежду и дорогой алкоголь из магазинов
В Бурятии арестовали водителя, снёсшего дорожный знак
В Бурятии арестовали водителя, снёсшего дорожный знак
Происшествия, 14.08.2023
Водитель утверждает, что не заметил знак из-за гружёного кузова
В Иркутской области в ДТП погиб семилетний мальчик
В Иркутской области в ДТП погиб семилетний мальчик
Происшествия, 14.08.2023
Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся
В Улан-Удэ два котёнка угодили в капкан
В Улан-Удэ два котёнка угодили в капкан
Происшествия, 14.08.2023
Одному из них пришлось ампутировать лапку
В отдалённом районе Бурятии бесследно пропала 12-летняя девочка
В отдалённом районе Бурятии бесследно пропала 12-летняя девочка
Происшествия, 14.08.2023
Ребёнка ищут полицейские, спасатели и местные жители

В Улан-Удэ горело кафе «Будамшуу» на Шишковке
В Улан-Удэ горело кафе «Будамшуу» на Шишковке
Происшествия, 14.08.2023

Семь человек из него эвакуировались сами

Ревнивая забайкалка ударом ножа в сердце убила мужа
Ревнивая забайкалка ударом ножа в сердце убила мужа
Происшествия, 14.08.2023
Женщину на восемь с лишним лет правили за решётку 
В Бурятии в ДТП пострадали три человека
В Бурятии в ДТП пострадали три человека
Происшествия, 13.08.2023
Автомобили столкнулись на мосту
Ночью в садоводстве под Иркутском произошло два поджога
Ночью в садоводстве под Иркутском произошло два поджога
Происшествия, 13.08.2023
Неизвестные пытались спалить одну и ту же дачу

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^