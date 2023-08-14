Больше всех их – в Заиграевском районе
За неделю лесники в Бурятии провели 301 патрулирование. Выявлено девять незаконных рубок деревьев, подпадающих под статью 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений».
- Больше всего нарушений зарегистрировано в Заиграевском районе – шесть случаев. По одному случаю выявлено в Баргузинском, Тарбагатайском и Прибайкальском районах. Из девяти случаев нарушения требований лесного законодательства в трёх случаях специалисты установили нарушителей, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Общий объём незаконно заготовленной древесины составил 273,72 кубометров.
Также в Кяхтинском районе выявлен один случай нарушений лесного законодательства, подпадающий не под уголовную, а под административную статью. В этом случае незаконно вырубили 7,72 кубометра древесины.
По всем нарушениям материалы переданы в ОМВД.
За неделю в Бурятии выявили 10 незаконных рубок
Происшествия, Фото:
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