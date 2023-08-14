Девушка списала деньги мужчины через его мобильный банк
В полицию Читы обратился мужчина с заявлением о краже крупной суммы – свыше 300 тысяч рублей.
Как выяснилось, накануне мужчина познакомился с девушкой. Они сразу же направились в гостиницу, где распивали спиртное. Во время застолья мужчина уснул, а когда проснулся, обнаружил отсутствие 324 тысяч рублей на банковской карте.
Вскоре подозреваемую задержали. Ею оказалась 27-летняя местная жительница, которая призналась в содеянном.
- Выяснилось, что злоумышленница дождалась, пока её новый знакомый уснёт, взяла его телефон, и используя «мобильный банк», перевела на свой счёт денежные средства, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Возбуждено уголовное дело. Полицейские проверяют задержанную на причастность к другим аналогичным преступлениям.
Читинка украла у своего кавалера в гостинице свыше 300 тысяч рублей
Происшествия, Фото:
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