Читинка украла у своего кавалера в гостинице свыше 300 тысяч рублей

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Девушка списала деньги мужчины через его мобильный банк



В полицию Читы обратился мужчина с заявлением о краже крупной суммы – свыше 300 тысяч рублей.



Как выяснилось, накануне мужчина познакомился с девушкой. Они сразу же направились в гостиницу, где распивали спиртное. Во время застолья мужчина уснул, а когда проснулся, обнаружил отсутствие 324 тысяч рублей на банковской карте.



Вскоре подозреваемую задержали. Ею оказалась 27-летняя местная жительница, которая призналась в содеянном.



- Выяснилось, что злоумышленница дождалась, пока её новый знакомый уснёт, взяла его телефон, и используя «мобильный банк», перевела на свой счёт денежные средства, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.



Возбуждено уголовное дело. Полицейские проверяют задержанную на причастность к другим аналогичным преступлениям.

