В Улан-Удэ задержали 19-летнего серийного вора









В центре Улан-Удэ росгвардейцы задержали подозреваемого в серии краж из магазинов.Как сообщили в Росгвардии по Бурятии, в магазине, находящемся в торговом центре на улице Ленина, работники выявили кражу алкоголя и нажали кнопку тревожной сигнализации. Прибывшие сотрудники вневедомственной охраны просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили приметы подозреваемого. Вор час назад украл три бутылки дорогого алкоголя (виски и водки), а днём ранее – ещё две бутылки. Ущерб составил девять тысяч рублей.Вскоре росгвардейцы в ходе поисков обнаружили и задержали подозреваемого с рюкзаком – 19-летнего местного жителя.Задержанного доставили в полицию, где он сознался в краже виски и водки.Также установлена причастность подозреваемого к ещё одному аналогичному преступлению.- Задержанный совершил кражу брюк и куртки из магазина одежды с помощью рюкзака, изнутри обклеенного фольгой, а затем похищенное спрятал в камере хранения соседнего магазина. Ущерб составил около 7 тысяч рублей, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.Возбуждены уголовные дела, ведется следствие. Молодой человек, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, спиртное успел продать, а одежда изъята и возвращена собственнику.