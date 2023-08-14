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В Улан-Удэ задержали 19-летнего серийного вора

В Улан-Удэ задержали 19-летнего серийного вора
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Он воровал одежду и дорогой алкоголь из магазинов

В центре Улан-Удэ росгвардейцы задержали подозреваемого в серии краж из магазинов.

Как сообщили в Росгвардии по Бурятии, в магазине, находящемся в торговом центре на улице Ленина, работники выявили кражу алкоголя и нажали кнопку тревожной сигнализации. Прибывшие сотрудники вневедомственной охраны просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили приметы подозреваемого. Вор час назад украл три бутылки дорогого алкоголя (виски и водки), а днём ранее – ещё две бутылки. Ущерб составил девять тысяч рублей.



Вскоре росгвардейцы в ходе поисков обнаружили и задержали подозреваемого с рюкзаком – 19-летнего местного жителя.

Задержанного доставили в полицию, где он сознался в краже виски и водки.

Также установлена причастность подозреваемого к ещё одному аналогичному преступлению.

- Задержанный совершил кражу брюк и куртки из магазина одежды с помощью рюкзака, изнутри обклеенного фольгой, а затем похищенное спрятал в камере хранения соседнего магазина. Ущерб составил около 7 тысяч рублей, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.

Возбуждены уголовные дела, ведется следствие. Молодой человек, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, спиртное успел продать, а одежда изъята и возвращена собственнику. 
кража Росгвардия

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