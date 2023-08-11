Пожилая улан-удэнка в последний момент спасла свои сбережения от мошенников





Утром 8 августа на её сотовый телефон позвонила женщина и представилась сотрудником Центрального банка России. Она заявила, что к ним обратился гражданин с нотариально заверенной доверенностью на имя пенсионерки. Эта доверенность якобы подтверждала недееспособность женщины и давала мужчине доступ к её деньгам и имуществу. «После того, как у него попросили предъявить остальные документы, мужчина скрылся», - рассказала звонившая.



Она заявила, что оператор банка, в котором обслуживается улан-удэнка, распространил её персональные данные, а теперь она должна оказать содействие в его розыске.



Далее женщину соединили с сотрудником отдела «государственной безопасности по мошенничеству» регионального МВД. Он заявил, что из отделения банка, в котором у горожанки имеется вклад, поступило несколько заявлений о неправомерном доступе к её средствам. Мужчина предупредил пенсионерку, что сейчас с ней свяжется её личный менеджер и необходимо строго следовать её указаниям.



Позвонивший «оператор Центрального банка Улан-Удэ» порекомендовала пенсионерке придумать, с какой целью та совершает списание крупной суммы денег, чтобы не насторожить банковских работников. Также женщина направила улан-удэнке фотографию служебного удостоверения и подписи для подтверждения своей должности.



Злоумышленница настаивала, чтобы пенсионерка никому не рассказывала о происходящем и оставляла включенным сотовый телефон.



В итоге улан-удэнка сняла со счёта более 218 тысяч рублей. Находящаяся все это время на связи мошенница предложила вызвать такси до банка, чтобы перевести деньги на «безопасный счёт Центрального банка». Однако пожилая женщина решила сэкономить, отказалась от такси и поехала на общественном транспорте.



В автобусе пенсионерка пришла в себя и осознала, что подвергается мошенническим действиям. Она написала записку, в которой сообщила, что с ней на связи находятся злоумышленники и пытаются похитить деньги. С этой запиской женщина пришла в полицию.







- Благодаря тому, что пенсионерка усомнилась в правильности своих действий и обратилась за помощью в правоохранительные органы, сбережения женщины удалось сохранить, - подчеркнули в МВД по Бурятии.



В Улан-Удэ 70-летняя женщина в последний момент уберегла свои деньги от мошенников. О том, как это произошло, рассказали в МВД по Бурятии.