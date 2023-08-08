08 августа

07 августа

Популярное

В селе в Бурятии, где поймали бешеную лису, ввели 60-дневный карантин

В селе в Бурятии, где поймали бешеную лису, ввели 60-дневный карантин
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Весь скот там взяли под наблюдение

Накануне во двор к жителям иволгинского села Каленово забежала лиса. У рыжей хищницы обнаружили бешенство. Диагноз подтвердился при лабораторном исследовании.

На следующий день после этого инцидента, 8 августа, в районе состоялось внеочередной заседание противоэпизоотической комиссии при правительстве Бурятии под председательством начальника республиканского управления ветеринарии Бурятии Амгалана Дармаева.

Село признали неблагополучным пунктом по бешенству и объявили там 60-дневный карантин. Теперь привить придётся 439 коров и быков, 42 лошади, 63 свиньи и 71 голову мелкого рогатого скота. Кроме того, вакцинируют 459 собак и 88 кошек.

Все восприимчивые животные – псы, кошки, КРС, козы, овцы, свиньи и лошади – будут десять дней находиться под наблюдением специалистов. В Каленово запланировали дератизацию. Среди других профилактических мер – отлов, вакцинация и изоляция бесхозных четвероногих на две недели и регулирование численности диких, организованный выпас скота на территории всего района, а также разъяснительная работа с населением.

Бешенство является смертельно опасным заболеванием. Инфицироваться можно после укуса заражённого животного, если оно поцарапает человека и даже если его слюна попадёт на ранку или порез на коже или на слизистые оболочки рта, глаз и носа.

Вирус начинает постепенно подниматься по нервным окончаниям в центральную нервную систему. Если он поразит мозг, болезнь уже нельзя будет вылечить. Главным резервуаром и источником возбудителя бешенства считаются волки, лисы, еноты, песцы, хорьки и т. д.

Если вас укусили, нужно тщательно промыть место контакта струёй воды с мылом, а если есть рана – обработать края 5%-ной настойкой йод. Затем наложите стерильную повязку и отправляйтесь к врачу.

 Своевременно введённая антирабическая сыворотка спасает от развития бешенства у человека. Чем раньше её введут, тем больше шансов на благополучный исход.
бешенство лисицы животные скот

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Из Бурятии не выпустили 81 волосогрызку
Из Бурятии не выпустили 81 волосогрызку
Общество, 08.08.2023
Усачей нашли в экспортной древесине
В Бурятии росгвардейцы убрали мусор на берегу реки
В Бурятии росгвардейцы убрали мусор на берегу реки
Общество, 08.08.2023
Они очистили прибрежную лесополосу реки Муя
Бурятская таможня передала на нужды СВО конфискованные товары на 9,4 млн
Бурятская таможня передала на нужды СВО конфискованные товары на 9,4 млн
Общество, 08.08.2023
Это и плащ-палатки, и тактические перчатки, и многое другое
Бурятская певица посвятила трогательную песню сыну
Бурятская певица посвятила трогательную песню сыну
Общество, 08.08.2023
Сынишке Бадма-Ханды Аюшеевой недавно исполнился год
Улан-удэнцы согласны ограничить Интернет для детей двумя часами
Улан-удэнцы согласны ограничить Интернет для детей двумя часами
Общество, 08.08.2023
Меньше всего готовых на это среди родителей подростков
В прибрежном районе Бурятии опять закрыли паром
В прибрежном районе Бурятии опять закрыли паром
Общество, 08.08.2023
Его работу придётся приостановить из-за подъёма Селенги
В ходе СВО погиб 28-летний житель Бурятии
В ходе СВО погиб 28-летний житель Бурятии
Общество, 08.08.2023
Семён Полонов был уроженцем Гусиноозёрска
На мысе Хобой на Ольхоне появились новые туалеты
На мысе Хобой на Ольхоне появились новые туалеты
Общество, 08.08.2023
Места установки новых кабинок согласовали с археологами
Жительница Улан-Удэ через суд добилась досрочного выхода на пенсию
Жительница Улан-Удэ через суд добилась досрочного выхода на пенсию
Общество, 08.08.2023
Она более 15 лет проработала машинистом крана
В Улан-Удэ осуждённого выпустили из колонии решить дела
В Улан-Удэ осуждённого выпустили из колонии решить дела
Общество, 08.08.2023
Мужчине предоставили такой отпуск из-за хорошего поведения
В Улан-Удэ родился малыш с весом всего 580 граммов
В Улан-Удэ родился малыш с весом всего 580 граммов
Общество, 08.08.2023
Рост мальчика составил лишь 28 см
В Улан-Удэ пройдёт международная конференция по социальной работе
В Улан-Удэ пройдёт международная конференция по социальной работе
Общество, 08.08.2023
Запланированы секционные семинары и круглые столы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^