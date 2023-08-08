В селе в Бурятии, где поймали бешеную лису, ввели 60-дневный карантин





На следующий день после этого инцидента, 8 августа, в районе состоялось внеочередной заседание противоэпизоотической комиссии при правительстве Бурятии под председательством начальника республиканского управления ветеринарии Бурятии Амгалана Дармаева.



Село признали неблагополучным пунктом по бешенству и объявили там 60-дневный карантин. Теперь привить придётся 439 коров и быков, 42 лошади, 63 свиньи и 71 голову мелкого рогатого скота. Кроме того, вакцинируют 459 собак и 88 кошек.



Все восприимчивые животные – псы, кошки, КРС, козы, овцы, свиньи и лошади – будут десять дней находиться под наблюдением специалистов. В Каленово запланировали дератизацию. Среди других профилактических мер – отлов, вакцинация и изоляция бесхозных четвероногих на две недели и регулирование численности диких, организованный выпас скота на территории всего района, а также разъяснительная работа с населением.





Бешенство является смертельно опасным заболеванием. Инфицироваться можно после укуса заражённого животного, если оно поцарапает человека и даже если его слюна попадёт на ранку или порез на коже или на слизистые оболочки рта, глаз и носа.



Вирус начинает постепенно подниматься по нервным окончаниям в центральную нервную систему. Если он поразит мозг, болезнь уже нельзя будет вылечить. Главным резервуаром и источником возбудителя бешенства считаются волки, лисы, еноты, песцы, хорьки и т. д.



Если вас укусили, нужно тщательно промыть место контакта струёй воды с мылом, а если есть рана – обработать края 5%-ной настойкой йод. Затем наложите стерильную повязку и отправляйтесь к врачу.



Своевременно введённая антирабическая сыворотка спасает от развития бешенства у человека. Чем раньше её введут, тем больше шансов на благополучный исход.