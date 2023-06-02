Браконьер из Читы ловил в Бурятии рыбу сетями



















В ходе первого этапа операции «Путина-2023» днём 28 мая полицейские задержали в Еравнинском районе Бурятии браконьера из Читы. 36-летний мужчина на берегу озера Большое Еравное незаконно ловил рыбу.У него изъяли 43 килограмма рыбы (лещ, плотва, щука, окунь, карась), рыболовные сети, автомобиль УАЗ. Ущерб, причинённый водным биологическим ресурсам, составил более 142 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Мужчина пояснил полицейским, что приехал на берег озера для отдыха и чтобы порыбачить на спиннинг. Но так как на спиннинг не удалось поймать рыбу, решил установить рыболовную сеть. «О запрете вылова рыбы в нерестовый период на территории Еравнинского района рыболовными сетями знал», - уточнили в министерстве внутренних дел.Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов» (ч. 1 ст. 256 УК РФ). Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи – лишение свободы на срок до двух лет.