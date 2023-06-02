Браконьер из Читы ловил в Бурятии рыбу сетями

В ходе первого этапа операции «Путина-2023» днём 28 мая полицейские задержали в Еравнинском районе Бурятии браконьера из Читы. 36-летний мужчина на берегу озера Большое Еравное незаконно ловил рыбу.
У него изъяли 43 килограмма рыбы (лещ, плотва, щука, окунь, карась), рыболовные сети, автомобиль УАЗ. Ущерб, причинённый водным биологическим ресурсам, составил более 142 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Мужчина пояснил полицейским, что приехал на берег озера для отдыха и чтобы порыбачить на спиннинг. Но так как на спиннинг не удалось поймать рыбу, решил установить рыболовную сеть. «О запрете вылова рыбы в нерестовый период на территории Еравнинского района рыболовными сетями знал», - уточнили в министерстве внутренних дел.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов» (ч. 1 ст. 256 УК РФ). Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи – лишение свободы на срок до двух лет.