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В Бурятии задержанный заявил, что собирался сам съесть 600 кг рыбы

В Бурятии задержанный заявил, что собирался сам съесть 600 кг рыбы
Происшествия,  Фото:пресс-служба МВД по Бурятии
У него изъяли крупную партию байкальского омуля и белого хариуса

В Кабанском районе Бурятии полицейские остановили пикап под управлением иркутянина, который вёз богатый браконьерский улов. В кузове нашли 1250 штук байкальского омуля и 62 белого хариуса. Общий вес перевозимой рыбы – около 600 килограммов.

Водитель уверял полицейских, что не собирался сбывать рыбу. «Съем всё сам», - заявил он.

 

- Пикап 58-летнего иркутянина был оставлен сотрудниками дорожно-патрульной службы на автодороге «Байкал» в четырех километрах от посёлка Танхой утром 29 июня. В салоне и кузове внедорожника полицейские обнаружили 21 шефлот с байкальским омулем (около 1250 особей) и белым хариусом (62 особи). Общий вес перевозимой рыбы составил около 600 килограммов. По словам водителя, такое количество омуля и хариуса он купил в местности Лемасово в районе села Посольское, чтобы употребить в пищу, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



При этом ранее мужчина уже к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Причём в последний раз был осуждён судом в апреле текущего года и приговорен к ограничению свободы на срок до двух лет, но должных выводов не сделал. Это уже пятый подобный случай.


Возбуждено уголовное дело о приобретении в крупном размере имущества, заведомо добытого преступным путём. Максимальное наказание, согласно санкциям данной статьи – лишение свободы на срок до пяти лет.

Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов».

Вся рыба у подозреваемого изъята. Ведётся расследование.




браконьерство омуль

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