В Бурятии задержанный заявил, что собирался сам съесть 600 кг рыбы









При этом ранее мужчина уже к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Причём в последний раз был осуждён судом в апреле текущего года и приговорен к ограничению свободы на срок до двух лет, но должных выводов не сделал. Это уже пятый подобный случай.





- Пикап 58-летнего иркутянина был оставлен сотрудниками дорожно-патрульной службы на автодороге «Байкал» в четырех километрах от посёлка Танхой утром 29 июня. В салоне и кузове внедорожника полицейские обнаружили 21 шефлот с байкальским омулем (около 1250 особей) и белым хариусом (62 особи). Общий вес перевозимой рыбы составил около 600 килограммов. По словам водителя, такое количество омуля и хариуса он купил в местности Лемасово в районе села Посольское, чтобы употребить в пищу, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Возбуждено уголовное дело о приобретении в крупном размере имущества, заведомо добытого преступным путём. Максимальное наказание, согласно санкциям данной статьи – лишение свободы на срок до пяти лет.Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов».Вся рыба у подозреваемого изъята. Ведётся расследование.