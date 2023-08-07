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В Приамурье всем миром искали жителя Бурятии, отставшего от поезда

В Приамурье всем миром искали жителя Бурятии, отставшего от поезда
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Истощённого мужчину обнаружили на дороге полицейские

Эта история произошла в Амурской области ещё в июне. В полицию обратился друг мужчины, который вышел из вагона поезда на железнодорожной станции «Завитая» и бесследно исчез. Этот самый поезд следовал из Бурятии во Владивосток.

Оперуполномоченный отдела уголовного розыска ОМВД России «Завитинское», лейтенант Вячеслав Добряков организовал комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Он просмотрел записи с камер видеонаблюдения и выяснил, в каком направлении ушёл пропавший.

Правоохранители опросили местных жителей, обследовали территорию железнодорожного вокзала и залинейной части Завитинска и ближайший лес. К поискам также присоединились волонтёры из поисково-спасательного отряда «Гром», распространившие ориентировки с приметами гражданина. Задействовать пришлось и квадрокоптеры гражданского населения. 

Спустя трое суток в полицию позвонила женщина, сообщившая, что видела подходящего под описание человека на объездной дороге. Полицейские отправились на место и обнаружили там исчезнувшего пассажира поезда. В связи с тяжёлым психическим состоянием и физической истощённостью его поместили в больницу.

Лейтенант полиции связался с его матерью, которая после приехала за сыном, и оказал им необходимую помощь до отъезда домой, в Бурятию.

За добросовестное выполнение служебных обязанностей и успешное выполнение задач повышенной сложности Вячеслава Добрякова поощрило руководство УМВД России по Амурской области.
пропавшие без вести поезд полицейские волонтеры

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