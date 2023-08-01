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Не чураются в святом месте: В Бурятии неизвестные загнали машину прямо в Байкал

Не чураются в святом месте: В Бурятии неизвестные загнали машину прямо в Байкал
Происшествия,  Фото:vk.com/anonim_03u
В соцсетях вредителей призвали привлечь к ответственности

Недавно в местном паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте» разместили фото, сделанное в прибрежном Кабанском районе. На кадрах – внедорожник, который «припарковали» прямо в воде. Дело было в посёлке Энхалук.

Автор снимка заявил: такими темпами человечество скоро лишится Байкала. Кстати, номер авто на фотографии закрыли.

Посетителей паблика увиденное возмутило до глубины души. Жители республики потребовали привлечь нарушителей к ответственности и одарили их парой нелестных эпитетов.

- Почему закрыт номер? Не чураются мыть машину мыть в святом месте, а вы стесняетесь показать «героя»? Они этим и пользуются, – высказалась одна из подписчиц.

Большинство наших земляков уверены: на берегу священного озера в очередной раз устроили стихийную автомойку. Но есть и другая версия произошедшего.

- На Байкале эксплуатируется тысячи лодок, катеров, кораблей, гидроциклов и практически всё таким образом спускают и достают из воды, – пояснил другой интернет-пользователь. – А ещё и двигатели судов сбрасывают туда продукты горения и масло. Приезжие вносят свой посильный вклад. Так что на фото – типичная ситуация. Тут надо не за кем-то следить, а за собой. Поможет только полный запрет на любую деятельности человека на Байкале. Но это не вариант.

Подобное было в августе 2022-го в Прибайкальском районе. Тогда в местном telegram-канале «Весь Улан-Удэ» опубликовали снимок с автомобилем Honda CR-V. Очевидцы заявили, что машину бросил в Байкале какой-то безответственный экстремал.

- На доске для сёрфинга покатался и уехал. А заехал в воду, чтобы было проще доску из багажника доставать, – рассказали они.

Позже выяснилось, что авто оказалось возле воды не просто так. Оно принадлежит бурятскому реготделению Всероссийского общества спасания на водах (ВОСВОД). С помощью кроссовера спускали на воду и потом поднимали  транспортные средства, которые ежедневно несли дежурство на озере.

В тот самый момент, когда машину запечатлели на камеру, она стояла на бетонированном спуске для подъёма гидроциклов спасателей. Однако поднялся шторм, и заход на пирс унесло в водоём.

С наступлением лета в местных соцсетях периодически появляются кадры с нашими земляками и приезжими, которые моют своих железных коней в водоёмах и бросают их на берегу. Больше всего страдает Байкал.

Вообще отдыхающим на священном озере разрешается оставлять автомобили лишь в специально оборудованных местах с твёрдым покрытием – за исключением спецтранспорта. А вот водоохранная зона – 200 метров от береговой линии – попадает под табу. Для других озёр, рек и ручьёв она составляет от 50 до 200 метров.

Несоблюдение этих требований является нарушением природоохранного законодательства и карается штрафами – согласно статье 8.13 КоАП РФ («Нарушение правил охраны водных объектов»). В конце июня в Бурприроднадзоре напомнили: их размер колеблется от 500 до 1000 рублей для физических, от 20 до 30 тысяч – для должностных и от 80 до 100 тысяч рублей – для юридических лиц.

О нарушителях жителям республики предлагают сообщать в ведомство по телефону 8 (3012) 44-44-97 или направлять фото- и видеоподтверждения на электронную почту [email protected] 
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