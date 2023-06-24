В Бурятии паркующимся у водоёмов автомобилистам грозят штрафы



С наступлением лета в местных соцсетях периодически появляются фотографии с жителями Бурятии и приезжими, которые моют свои машины в водоёмах и бросают их на берегу. Больше всего страдает Байкал.



Вообще отдыхающим на священном озере разрешается оставлять автомобили лишь в специально оборудованных местах с твёрдым покрытием – за исключением спецтранспорта. А вот водоохранная зона – 200 метров от береговой линии – попадает под табу. Для других озёр, рек и ручьёв она составляет от 50 до 200 метров.