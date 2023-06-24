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В Бурятии паркующимся у водоёмов автомобилистам грозят штрафы

В Бурятии паркующимся у водоёмов автомобилистам грозят штрафы
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Оставлять у рек и озёр машины запрещено 

С наступлением лета в местных соцсетях периодически появляются фотографии с  жителями Бурятии и приезжими, которые моют свои машины в водоёмах и бросают их на берегу. Больше всего страдает Байкал.
 
Вообще отдыхающим на священном озере разрешается оставлять автомобили лишь в специально оборудованных местах с твёрдым покрытием – за исключением спецтранспорта. А вот водоохранная зона – 200 метров от береговой линии – попадает под табу. Для других озёр, рек и ручьёв она составляет от 50 до 200 метров.
 
Несоблюдение этих требований является нарушением природоохранного законодательства и карается штрафами – согласно статье 8.13 КоАП РФ («Нарушение правил охраны водных объектов»). В Бурприроднадзоре напомнили: их размер колеблется от 500 до 1000 рублей для физических, от 20 до 30 тысяч – для должностных и от 80 до 100 тысяч рублей – для юридических лиц.

О нарушителях жителям республики предлагают сообщать в ведомство по телефону 8 (3012) 44-44-97 или направлять фото- и видеоподтверждения на электронную почту [email protected]
автомобили водоохранная зона штраф природа

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