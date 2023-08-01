В Туве подростки получили электротравмы от соприкосновения с проводом ЛЭП

Врачи борются за здоровье старшего несовершеннолетнего



Возле села Аржаан Пий-Хемского района Тувы двое несовершеннолетних – 13 и 17 лет, получили электротравмы от соприкосновения с проводом ЛЭП. ЧП произошло 28 июля, когда 17-летний житель Кызыла приехал в гости к родственникам на чабанскую стоянку в местечке Белое озеро, недалеко от села Аржаан. Подросток вместе со своим 13-летним знакомым ехал на лошади, когда наткнулся на свисавший провод ЛЭП, который находился под напряжением.



От сильнейшего удара током пострадали и подростки, и животное – лошадь умерла на месте. Старший, 17-летний подросток, получил множественные электрические ожоги по всему телу первой, второй и третьей степени. С травматическим шоком после вызова скорой он был госпитализирован в центральную кожуунную больницу. Сразу после первичного обследования по решению врачей ЦКБ его транспортировали в Кызыл, в ожоговое отделение ГБУЗ «Республиканская больница № 1». Состояние подростка остаётся стабильно тяжёлым.



Другой подросток, 13 лет, получил электрические ожоги, общая площадь которых составила 6%. Он находится на лечении в терапевтическом отделении кожуунной больницы Пий-Хемского района, его состояние удовлетворительное.



В связи с происшествием глава Тувы Владислав Ховалыг потребовал от министерства топлива и энергетики Тувы инициировать и проконтролировать срочную ревизию электрических сетей «Россети Тываэнерго», а министерству здравоохранения Тувы – взять под контроль лечение пострадавших несовершеннолетних.



31 июля в связи с тяжестью состояния и развитием ожоговой болезни, 17-летний пострадавший подросток по договорённости с руководством Красноярской клинической больницы г. Красноярска был доставлен санитарной авиацией в отделение реанимации и интенсивной терапии многопрофильной клиники, где врачи борются за его здоровье.



По свидетельству владельца чабанской стоянки, родственника 17-летнего пострадавшего подростка, обвисшие провода, от которых пострадали несовершеннолетние, находились в таком состоянии много лет, несмотря на его обращения в соответствующие службы. Как следует из информации отдела полиции № 7 МО МВД РФ «Кызылский» по факту произошедшего, поступившей в администрацию Пий-Хемского кожууна, обвисшие провода находились на расстоянии одного метра над землёй.



- Межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних при правительстве Республики Тыва по данному факту направила информацию о произошедшем ЧП в «Россети Сибирь Тываэнерго» с представлением о проведении служебной проверки по причинам произошедшего и принятии мер в отношении ответственных лиц, а также о проведении в кратчайшие сроки проверки по всем объектам, где проводится замена ЛЭП. Также информация о происшествии направлена МКДН в Следственное управление следственного комитета РФ по Республике Тыва для принятия соответствующих решений, - сообщает официальный портал правительства Тувы.



