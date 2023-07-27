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В Туве 35 часов в лесу искали 4-летнего малыша

В Туве 35 часов в лесу искали 4-летнего малыша
Происшествия,  Фото:пресс-служба правительства Тувы
Мальчик найден волонтёрами, состояние ребёнка стабильное

В районе села Хайыракан Дзун-Хемчикского района Тувы оперативные службы и волонтёры 35 часов искали четырёхлетнего ребёнка. По оперативной информации, мальчик вышел из дома в селе вечером 25 июля и долгое время его местонахождение было неизвестно.

Спустя день и две ночи поисков силами почти 400 людей на земле и в воздухе: профессиональных спасателей, кинологов со служебными собаками, следователей, военных, работников образования, жителей близлежащих сумонов и районов, волонтёров, которые приехали даже из отделения национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям из Хакасии, привлечения автомашин и дронов, мальчик был найден живым в 2,5 километрах от родного села, в местечке Мойналыг, эти утром, в 5:34 27 июля.

Замёрзшего, усталого, искусанного комарами малыша, который спал, свернувшись калачиком на опушке леса, нашли волонтёры, которые услышали его тихий плач в ответ на зов. Слабый голос малыша уловило женское ухо, и волонтёр Аяна позвала на помощь мужчин. Собравшись вместе, люди пошли на плач мальчика, который становился все тише. В предрассветной темноте обнаружить точное местоположение ребёнка помог тепловизор. Оказавшись среди людей, которые укутали полураздетого мальчика и понесли его к теплу и маме, мальчик снова расплакался и долго не мог успокоиться. Он даже не мог говорить, сказались холодные ночи последних дней – у мальчика шок, переохлаждение, ларингит и царапины, малыш бродил все это время босиком.

Волонтёры, которые нашли мальчика, незнакомы между собой, и сами из разных мест: Кызыла, Хайыракана, Чадана. Все они откликнулись на объявление в мессенджерах и нашли друг друга так же, собрались и выехали на место. В Хайыракане они были в четыре часа утра и поиски решили начать уже в отдалении, так как решили, что все, что ближе, уже обыскали, значит, мальчика там нет. Расчёт оказался верным. Благодаря непрерывным усилиям предыдущих групп, которые тщательно осмотрели все поблизости, поиски сдвинулись в верном направлении, туда, где и был малыш.

- От имени всей нашей многонациональной Тувы, следившей за ходом поисков, выражаю огромную благодарность волонтёрам, которые нашли малыша: Эдуарду Монгушу, Буяну Сарыглару, Онеру Монгушу. Они были среди 400 людей, участвовавших в поисках. Откликнулись сами, приехав из Кызыла, увидев объявление. На месте получили инструктаж. Признателен всем, кто в течение полутора суток участвовал в поисках, помогал оперштабу на месте, верил, что все будет хорошо, - поблагодарил глава Тувы Владислав Ховалыг.

Как заявил министр здравоохранения Тувы Анатолий Югай, первичная медицинская помощь мальчику оказана на уровне Дзун-Хемчикского ММЦ, состояние ребёнка стабильное, без угрозы для жизни. По распоряжению главы Тувы, малыш вместе с мамой пройдут углубленное обследование в Кызыле в республиканской детской больнице, чтобы пролечиться, отдохнуть и реабилитироваться после такого потрясения. Ребёнку, кроме лечения от переохлаждения, будет оказываться и помощь психологов. Об этом сообщает официальный портал Республики Тыва.

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