18-летний житель Бурятии убил мужчину за домогательства к девушке

Происшествия, Фото: СУ СКР по Бурятии. Проверка показаний

После убийства он выбросил окровавленную одежду в другом селе



Днём 22 июля в одном из домов в селе Илька Заиграевского района Бурятии обнаружили тело 30-летнего мужчины. Он был убит: погиб от множества ножевых ранений шеи, груди, живота, рук и ног.



Преступление вскоре раскрыли. Убийцей оказался 18-летний местный житель.



По данным следствия, молодой человек встречается с девушкой, живущей в этом же селе. Недавно он узнал, что несколько лет назад она подверглась домогательствам со стороны взрослого местного жителя.



Решив разобраться с ним, юноша взял нож и ночью 20 июля пришёл домой к мужчине. После непродолжительного разговора напал на него и нанёс множество ударов клинком по различным частям тела. Хозяин дома скончался на месте происшествия.



Молодой человек ушёл из дома, помылся в реке, сменил одежду, а окровавленные вещи вместе с ножом сложил в рюкзак. Его он выбросил в колодец с отходами в другом селе, предварительно распылив на него аэрозоль от собак.



- Однако, несмотря на принятые меры, вскоре юношу удалось изобличить и задержать. В ходе проведённого допроса он дал подробные показания об обстоятельствах совершённого убийства. Ему уже предъявлено обвинение в убийстве, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Бурятии.



Следователи устанавливают все обстоятельства преступления, следственные действия продолжаются.



