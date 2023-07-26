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18-летний житель Бурятии убил мужчину за домогательства к девушке

18-летний житель Бурятии убил мужчину за домогательства к девушке
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии. Проверка показаний
После убийства он выбросил окровавленную одежду в другом селе

Днём 22 июля в одном из домов в селе Илька Заиграевского района Бурятии обнаружили тело 30-летнего мужчины. Он был убит: погиб от множества ножевых ранений шеи, груди, живота, рук и ног.

Преступление вскоре раскрыли. Убийцей оказался 18-летний местный житель.

По данным следствия, молодой человек встречается с девушкой, живущей в этом же селе. Недавно он узнал, что несколько лет назад она подверглась домогательствам со стороны взрослого местного жителя.

Решив разобраться с ним, юноша взял нож и ночью 20 июля пришёл домой к мужчине. После непродолжительного разговора напал на него и нанёс множество ударов клинком по различным частям тела. Хозяин дома скончался на месте происшествия.

Молодой человек ушёл из дома, помылся в реке, сменил одежду, а окровавленные вещи вместе с ножом сложил в рюкзак. Его он выбросил в колодец с отходами в другом селе, предварительно распылив на него аэрозоль от собак.

- Однако, несмотря на принятые меры, вскоре юношу удалось изобличить и задержать. В ходе проведённого допроса он дал подробные показания об обстоятельствах совершённого убийства. Ему уже предъявлено обвинение в убийстве, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Бурятии.

Следователи устанавливают все обстоятельства преступления, следственные действия продолжаются.

убийство

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