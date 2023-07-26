В Улан-Удэ пьяный автомобилист врезался в трамвай

Сегодня, 26 июля, в Улан-Удэ произошёл второй инцидент с трамваем. На улице Гагарина, на остановка «Баня №4» машина врезалась в трамвай, ехавший в центр города.
Предположительно, водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в МУП «Управление трамвая».
На место выезжали сотрудники ГИБДД.
В связи с инцидентом было закрыто движение трамваев с развязки 20а квартал на Новый мост. Вскоре оно было восстановлено по всем направлениям. Однако для того, чтобы все вагоны вошли в свои графики, понадобилось время.
- Приносим извинения за доставленные неудобства, - обратились в МУП «Управление трамвая» к пассажирам.
Также сегодня на Элеваторе с рельсов сошёл трамвай. Движение пришлось закрыть на некоторое время.
На место выезжали сотрудники ГИБДД.
В связи с инцидентом было закрыто движение трамваев с развязки 20а квартал на Новый мост. Вскоре оно было восстановлено по всем направлениям. Однако для того, чтобы все вагоны вошли в свои графики, понадобилось время.
- Приносим извинения за доставленные неудобства, - обратились в МУП «Управление трамвая» к пассажирам.
Также сегодня на Элеваторе с рельсов сошёл трамвай. Движение пришлось закрыть на некоторое время.