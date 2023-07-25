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В Иркутской области погиб водитель фуры, которому стало плохо за рулём

В Иркутской области погиб водитель фуры, которому стало плохо за рулём
Происшествия,  Фото:Госавтоинспекция Иркутска
Он врезался в дерево

В Тайшетском районе Иркутской области погиб водитель фуры, съехавшей в кювет. Инцидент произошёл во вторник, 25 июля, около девяти часов утра на 1186 километре автодороги Р-255 «Сибирь», вблизи посёлка Юрты.

Предварительно установлено, что 49-летний водитель фуры «Скания» двигался в направлении Иркутска. Во время движения мужчине стало плохо, в результате чего он не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части дороги, после чего фура врезалась в дерево.


Мужчину без видимых травм бригада скорой помощи доставила в больницу, где он вскоре скончался.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, сообщили в Госавтоинспекции Иркутска. 
ДТП смерть

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