Ещё в одном районе Бурятии прошёл сильный град





Ещё в одном районе Бурятии – на этот раз Окинском – выпал крупный град. Градины были размером едва ли не с теннисный мяч. Фотографии сделали жители местности Улзэтэ.Обошлось без разрушений, сообщается в группе «Ока-инфо».