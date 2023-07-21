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Ещё в одном районе Бурятии прошёл сильный град

Ещё в одном районе Бурятии прошёл сильный град
Происшествия,  Фото:"Ока-инфо"
Градины были больших размеров

Ещё в одном районе Бурятии – на этот раз Окинском – выпал крупный град. Градины были размером едва ли не с теннисный мяч. Фотографии сделали жители местности Улзэтэ.

Обошлось без разрушений, сообщается в группе «Ока-инфо».



Как сообщал «Байкал-Daily», утром 21 июля в селе Алцак Джидинского района ввели режим ЧС из-за ливня, мощного града и подъёма уровня реки. Размыто дорожное полотно, так что село оказалось отрезано от внешнего мира. Град повредил надворные постройки, овощные культуры на приусадебных участках, а также сельскохозяйственные посевы.

17 июля режим ЧС вводили в трёх сёлах Закаменского района – Бургуй, Хуртага и Улекчин. Комиссия по оценке ущерба установила, что повреждена кровля 106 частных домов, школы, детского сада и администрации села Бургуйское. Помимо зданий, пострадали овощные культуры на приусадебных участках, а также сельскохозяйственные посевы.

град

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