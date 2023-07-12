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В Бурятии женщина-водитель врезалась в электроопору

В Бурятии женщина-водитель врезалась в электроопору
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Пострадавшую госпитализировали

Накануне, 11 июля, в селе Кижинга в Бурятии в ДТП пострадала 59-летняя женщина. Она на легковушке врезалась в электроопору.

- 59-летняя водитель автомобиля Toyota Carina, следуя по улице Трактовая в Кижинге, не справилась с управлением и совершила наезд на электроопору. В результате ДТП водитель госпитализирована в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Dailу», днём ранее похожая авария произошла в Кяхтинском районе – там водитель Hyundai врезался в бетонный столб
ДТП

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