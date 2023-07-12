Пострадавшую госпитализировали
Накануне, 11 июля, в селе Кижинга в Бурятии в ДТП пострадала 59-летняя женщина. Она на легковушке врезалась в электроопору.
- 59-летняя водитель автомобиля Toyota Carina, следуя по улице Трактовая в Кижинге, не справилась с управлением и совершила наезд на электроопору. В результате ДТП водитель госпитализирована в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Dailу», днём ранее похожая авария произошла в Кяхтинском районе – там водитель Hyundai врезался в бетонный столб.
В Бурятии женщина-водитель врезалась в электроопору
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Крупное ДТП произошло на федеральной трассе
Пострадавшую госпитализировали
На задержанного возбудили уголовное дело
Возгорание накануне оперативно потушили
Он убил мать отвёрткой
Его тело ищут
Проводятся работы по замене водопроводных сетей
Пострадавших нет
Возбуждено четыре уголовных дела
Смену сократили на два дня
В выходные произошло две аварии с участием несовершеннолетних
Авария случилась в тёмное время суток
Три из них были жилыми
Шумный свадебный кортеж сняли очевидцы
Женщину госпитализировали в тяжёлом состоянии