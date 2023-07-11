Водителя госпитализировали
Накануне, 10 июля, в Кяхтинском районе Бурятии в ДТП пострадал 43-летний водитель автомобиля Hyundai. Он врезался в бетонный столб.
- В 10.30 часов 43-летний водитель Hyundai, следуя со стороны Улан-Удэ в направлении Кяхты, в 200 метрах от села Калинишна не справился с рулевым управлением и совершил съезд с дороги с последующим наездом на бетонный столб, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате водитель с травмами был госпитализирован в местную больницу.
Как сообщал «Байкал-Dailу», также накануне в Иволгинском районе водитель получил травмы, сбив лошадь, а его автомобиль оказался сильно повреждён.
В Бурятии Hyundai врезался в столб
Происшествия, Фото:
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