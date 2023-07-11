11 июля

10 июля

Популярное

В Бурятии Hyundai врезался в столб

В Бурятии Hyundai врезался в столб
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Водителя госпитализировали

Накануне, 10 июля, в Кяхтинском районе Бурятии в ДТП пострадал 43-летний водитель автомобиля Hyundai. Он врезался в бетонный столб.

- В 10.30 часов 43-летний водитель Hyundai, следуя со стороны Улан-Удэ в направлении Кяхты, в 200 метрах от села Калинишна не справился с рулевым управлением и совершил съезд с дороги с последующим наездом на бетонный столб, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате водитель с травмами был госпитализирован в местную больницу.

Как сообщал «Байкал-Dailу», также накануне в Иволгинском районе водитель получил травмы, сбив лошадь, а его автомобиль оказался сильно повреждён. 
ДТП

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии рыбак оступился и утонул
В Бурятии рыбак оступился и утонул
Происшествия, 11.07.2023
Тело обнаружили местные жители
В Бурятии двух коров убило молнией
В Бурятии двух коров убило молнией
Происшествия, 11.07.2023
Инцидент произошёл в пригородном районе
В Бурятии установили личность утонувшего мужчины
В Бурятии установили личность утонувшего мужчины
Происшествия, 11.07.2023
Им оказался байдарочник из Иркутской области
В Бурятии Hyundai врезался в столб
В Бурятии Hyundai врезался в столб
Происшествия, 11.07.2023
Водителя госпитализировали
В Улан-Удэ нашли тело утонувшего молодого человека
В Улан-Удэ нашли тело утонувшего молодого человека
Происшествия, 10.07.2023
Предположительно, это подросток, погибший в июне в районе Батарейки
В Бурятии осудили женщину-отцеубийцу
В Бурятии осудили женщину-отцеубийцу
Происшествия, 10.07.2023
Наказание ей отсрочили до достижения ребёнком 14 лет
В Забайкалье утонул пьяный пенсионер
В Забайкалье утонул пьяный пенсионер
Происшествия, 10.07.2023
Тело мужчины выловили очевидцы
На Левобережье в Улан-Удэ ожидается выход грунтовых вод
На Левобережье в Улан-Удэ ожидается выход грунтовых вод
Происшествия, 10.07.2023
Жителей просят уже сейчас поднять на возвышенность ценные вещи из подвалов
Пропавшего улан-удэнца нашли мёртвым
Пропавшего улан-удэнца нашли мёртвым
Происшествия, 10.07.2023
Обстоятельства смерти выясняются

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^