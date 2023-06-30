В Забайкалье в ДТП один человек погиб, четыре пострадали

Столкнулись легковушка и микроавтобус



30 июня на 90-м километре трассы Чита – Хабаровск в Забайкальском крае произошло смертельное ДТП. Столкнулись микроавтобус Fiat Ducato и легковой автомобиль Toyota Corolla. В результате аварии один человек погиб, ещё четыре пострадали, сообщил в следственном управлении.



Проводится доследственная проверка по ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».



- Следователи СК опросят водителей автомобилей и других участников аварии. Также следователи истребуют и изучат документы, запросят данные о состоянии пострадавших, - сообщает пресс-служба регионального следственного управления. – По результатам доследственной проверки следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.



