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В Забайкалье в ДТП один человек погиб, четыре пострадали

В Забайкалье в ДТП один человек погиб, четыре пострадали
Происшествия,  Фото:t.me/chita_road/250
Столкнулись легковушка и микроавтобус

30 июня на 90-м километре трассы Чита – Хабаровск в Забайкальском крае произошло смертельное ДТП. Столкнулись микроавтобус Fiat Ducato и легковой автомобиль Toyota Corolla. В результате аварии один человек погиб, ещё четыре пострадали, сообщил в следственном управлении.

Проводится доследственная проверка по ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

- Следователи СК опросят водителей автомобилей и других участников аварии. Также следователи истребуют и изучат документы, запросят данные о состоянии пострадавших, - сообщает пресс-служба регионального следственного управления. – По результатам доследственной проверки следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

ДТП смерть

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