Столкнулись легковушка и микроавтобус
30 июня на 90-м километре трассы Чита – Хабаровск в Забайкальском крае произошло смертельное ДТП. Столкнулись микроавтобус Fiat Ducato и легковой автомобиль Toyota Corolla. В результате аварии один человек погиб, ещё четыре пострадали, сообщил в следственном управлении.
Проводится доследственная проверка по ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
- Следователи СК опросят водителей автомобилей и других участников аварии. Также следователи истребуют и изучат документы, запросят данные о состоянии пострадавших, - сообщает пресс-служба регионального следственного управления. – По результатам доследственной проверки следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.
В Забайкалье в ДТП один человек погиб, четыре пострадали
Происшествия, Фото:
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