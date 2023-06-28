В Бурятии стали известны подробности ДТП с двумя пострадавшими детьми

Одного ребёнка пришлось эвакуировать в Улан-Удэ санавиацией
В ОГИБДД Еравнинского района рассказали подробности дорожной аварии, в которую попали двое детей. Всё произошло вечером 26 июня на 278-ом километре региональной трассы «Улан-Удэ – Романовка – Чита».
Около 21:30 39-летний водитель автомобиля Toyota Kluger, следуя по дороге, не справился с управлением. Он съехал с трассы, а после иномарка опрокинулась, сообщили в районной группе «Еравна-инфо 247» со ссылкой на ГИБДД.
В салоне авто находилась женщина и двое несовершеннолетних, которых доставили в центральную районную больницу. Позже одного ребёнка пришлось эвакуировать
в столицу республики. Его перевезли в Улан-Удэ на следующий день, 27-го числа, на санитарном авиационном транспорте, отметили в территориальном центре медицины катастроф (ТЦМК). Теперь пострадавшего ждёт дальнейшее лечение в профильном учреждении.
Она хлынула прямо на трассу
Одного ребёнка пришлось эвакуировать в Улан-Удэ санавиацией
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