Из района Бурятии в Улан-Удэ эвакуировали пострадавшего в ДТП ребёнка



В понедельник, 26 июня, в Еравнинском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадали несколько человек, в том числе – двое детей. Им оказали медицинскую помощь и доставили в центральную районную больницу, где провели тщательное обследование и лечение.



В итоге одному ребёнку потребовалась специализированная помощь в Улан-Удэ. На следующий день его эвакуировали в столицу республики на санитарном авиационном транспорте, рассказали в территориальном центре медицины катастроф (ТЦМК).



Теперь пострадавшего ждёт дальнейшее лечение в профильном учреждении в Улан-Удэ. В ТЦМК жителей Бурятии призвали соблюдать ПДД.



- Особенно обращаем ваше внимание на детские удерживающие устройства – именно они способны сохранить здоровье и жизнь ваших детей, – добавили в территориальном центре медкатастроф.

