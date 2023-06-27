Семеро жителей Забайкалья набрали кредитов на 2,1 млн по поддельным паспортам

Поддельные паспорта содержали данные реальных граждан из разных регионов России



Семеро жителей Забайкальского края обвиняются в мошенничестве при оформлении кредитов на других людей из разных регионов России. Они сумели обманом получить займов на 2,1 млн рублей.



- По версии следствия, двое жителей Читы организовали преступную схему получения кредитов по поддельным документам. В этих целях они привлекли ещё пятерых жителей Забайкальского края и заказали у неустановленных лиц паспорта, содержащие данные реальных граждан, проживающих в разных регионах России, с фотографиями соучастников и ложными сведениями о месте жительства, - сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.



Всего с апреля по сентябрь 2021 года обвиняемые оформили в Чите и Улан-Удэ 11 кредитных договоров, получив более 2,1 млн рублей.



Уголовное дело о мошенничестве направлено для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Читы.

