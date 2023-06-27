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Семеро жителей Забайкалья набрали кредитов на 2,1 млн по поддельным паспортам

Семеро жителей Забайкалья набрали кредитов на 2,1 млн по поддельным паспортам
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Поддельные паспорта содержали данные реальных граждан из разных регионов России

Семеро жителей Забайкальского края обвиняются в мошенничестве при оформлении кредитов на других людей из разных регионов России. Они сумели обманом получить займов на 2,1 млн рублей.

- По версии следствия, двое жителей Читы организовали преступную схему получения кредитов по поддельным документам. В этих целях они привлекли ещё пятерых жителей Забайкальского края и заказали у неустановленных лиц паспорта, содержащие данные реальных граждан, проживающих в разных регионах России, с фотографиями соучастников и ложными сведениями о месте жительства, - сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

Всего с апреля по сентябрь 2021 года обвиняемые оформили в Чите и Улан-Удэ 11 кредитных договоров, получив более 2,1 млн рублей.

Уголовное дело о мошенничестве направлено для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Читы.
мошенничество

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