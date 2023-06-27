Гендиректор признал вину и сотрудничал со следствием
41-летний предприниматель из Улан-Удэ обвиняется в незаконной добыче подземных вод без лицензии в Кяхте. В результате незаконного предпринимательства он заработал более 27 миллионов рублей.
- Следствием установлено, что обвиняемый, являясь генеральным директором одного из унитарных предприятий в городе Кяхта, из корыстных побуждений осуществил добычу подземных вод с использованием артезианских скважин без оформления обязательной лицензии на пользование недрами. Ежегодно компания добывала в Кяхтинском районе Бурятии более 303 тысяч кубов воды и поставляла ресурсы для целей питьевого и технического водоснабжения населения. В результате незаконной предпринимательской деятельности руководством предприятия получен доход на сумму более 27 миллионов рублей, - сообщили в МВД по Бурятии.
Факт незаконной предпринимательской деятельности выявили сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Кяхтинскому району в результате оперативных мероприятий.
Бизнесмену предъявили обвинение по статье «Незаконное предпринимательство». Максимальное наказание, предусмотренное санкциями ч. 2 ст. 171 Уголовного кодекса – лишение свободы на срок до 5 лет.
Генеральный директор организации признал вину и сотрудничал со следствием. Ему избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.
Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.
В Бурятии бизнесмен заработал 27 млн, незаконно добывая воду
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