15 июня

14 июня

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На севере Бурятии остановили пожар, полыхавший трое суток

На севере Бурятии остановили пожар, полыхавший трое суток
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Однако борьба с ним ещё продолжается

В среду, 14 июня, в Бурятии обнаружили два новых лесных возгорания. В Баунтовском районе оно началось из-за неосторожного обращения с огнём, а в Кабанском – из-за дерева, упавшего на линию электропередач.

Кроме того, в Муйском районе продолжилось тушение пожара, разбушевавшегося ещё днём 11 июня. По словам руководителя республиканского агентства лесного хозяйства Дмитрия Баклашкина, его удалось остановить.

- Но дым-точки ещё проявляются, – подчеркнул он. – Продолжается пропиливание завалов, очистка кромки.

так выглядел пожар два дня назад  

Всего с возгораниями, общая площадь которых превысила 752 гектара, накануне в республике сражались 229 человек, включая сотрудников лесной охраны, МЧС, пожарных-десантников и арендаторов. Задействовать пришлось 42 единицы техники.

В Прибайкальском районе утром 15 июня выявили один новый очаг, который оперативно ликвидировали – как и вчерашние в Баунтовском и Кабанском.
лесные пожары РАЛХ

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