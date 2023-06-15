На севере Бурятии остановили пожар, полыхавший трое суток





так выглядел пожар два дня назад



Всего с возгораниями, общая площадь которых превысила 752 гектара, накануне в республике сражались 229 человек, включая сотрудников лесной охраны, МЧС, пожарных-десантников и арендаторов. Задействовать пришлось 42 единицы техники.



В Прибайкальском районе утром 15 июня выявили один новый очаг, который оперативно ликвидировали – как и вчерашние в Баунтовском и Кабанском.

