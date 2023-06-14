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На севере Бурятии «закольцевали» мощный лесной пожар

На севере Бурятии «закольцевали» мощный лесной пожар
Общество, 
Пока борьба с ним идёт с переменным успехом

Крупный лесной пожар, разгоревшийся в Муйском районе Бурятии в минувшее воскресенье, 11 июня, удалось локализовать на третьи сутки. Сейчас с ним борются 157 человек, всего задействовали 24 единицы техники, сообщается в районной группе «Муя-инфо.24/7».

По словам первого замруководителя республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ) Дмитрия Баклашкина, пожар закольцевали и активного горения уже нет.

- Но есть дым-точки, – отметил он. – Для тушения использовали вертолёт, однако вода быстро испаряется, и возгорания опять появляются. Будем прокладывать минерализованные полосы и делать отжиги. Будет задымлённость.

Местных жителей призвали не беспокоиться  из-за этого.  Огненный очаг разросся уже до 734 гектаров. Из них 372 га – верховой пожар. Для тушения задействовали вертолёт Ми-8, который, по последней информации, совершил 17 сливов воды – по три тонны за раз, итого – 51 тонну.

- Одна из кромок возгорания находится в труднодоступном месте – крутизна склона там составляет около 30 градусов, – рассказали в авиалесоохране Бурятии. – Использование техники невозможно. Специалисты работают вручную. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет.

Ранее в РАЛХ пояснили, что тушение оказалось затруднено из-за большого количества складированной древесины под линиями электропередач. Они находятся на границе с землями лесного фонда.

- Отработана западная кромка. Возгорание ушло в гору. Работа ведётся вручную. Задействована и лесопожарная техника. Угрозы местному населению нет, – отметил руководитель агентства Сергей Борошноев. 

лесной пожар РАЛХ

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