В Иркутске устраняют последствия сильного ветра

Происшествия, Фото: Сводка 38

Порывы достигали 22 м/с



Последствия сильного ветра устраняют сегодня в Иркутске. Его порывы достигали 22 метров в секунду. Зафиксированы случаи падения деревьев, повреждения линий электропередачи, ограждений и автомобилей.



Для предотвращения аварийных ситуаций в некоторых районах города намеренно отключали электроэнергию.



– Накануне вечером провёл заседание оперативного штаба, чтобы скоординировать работу всех служб. На ликвидации последствий задействованы муниципальные предприятия, сетевые компании. Бригады аварийно-спасательной службы МКУ «Безопасный город» распиливают и убирают с проезжих частей и тротуаров поваленные деревья и сломанные ветки. В течение дня продолжим оперативно реагировать на все поступающие обращения. Прошу жителей быть внимательными и осторожными, – отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.



Сетевые организации устраняют аварийные отключения электроснабжения, сообщили в пресс-службе администрации города. Также с 5 утра идёт уборка улиц. Во дворах порядок наводят сотрудники управляющих компаний.



