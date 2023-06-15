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В Иркутске устраняют последствия сильного ветра

В Иркутске устраняют последствия сильного ветра
Происшествия,  Фото:Сводка 38
Порывы достигали 22 м/с

Последствия сильного ветра устраняют сегодня в Иркутске. Его порывы достигали 22 метров в секунду. Зафиксированы случаи падения деревьев, повреждения линий электропередачи, ограждений и автомобилей.

Для предотвращения аварийных ситуаций в некоторых районах города намеренно отключали электроэнергию.

– Накануне вечером провёл заседание оперативного штаба, чтобы скоординировать работу всех служб. На ликвидации последствий задействованы муниципальные предприятия, сетевые компании. Бригады аварийно-спасательной службы МКУ «Безопасный город» распиливают и убирают с проезжих частей и тротуаров поваленные деревья и сломанные ветки. В течение дня продолжим оперативно реагировать на все поступающие обращения. Прошу жителей быть внимательными и осторожными, – отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.

Сетевые организации устраняют аварийные отключения электроснабжения, сообщили в пресс-службе администрации города. Также с 5 утра идёт уборка улиц. Во дворах порядок наводят сотрудники управляющих компаний.

ветер

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